YouTuber ve Instagram Kullanıcıları için Dolandırıcılık İddiası

22 yaşında YouTuber ve Instagram kullanıcısı olan Kayla Massa ve arkadaşları için Amerika Birleşik Devletleri Posta Servisi tarafından soruşturma başlatıldı.

Kayla Massa ve arkadaşlarının sosyal medya aracılığı ile 340.000'den fazla takipçiden, en az 45 banka hesabına ait bilgileri ele geçirdikleri iddia ediliyor.

2018'in başlarından itibaren Massa, nakit, USPS para siparişleri, banka kartları ve banka hesabı olan herkes için gizemli para reklamı yapan, banka hesap özetleri ile ilgili Instagram hikayeleri yayınladı. Takipçiler DM yolu ile iletişime geçtiklerinde, hesabı geçici olarak "vergi indirimine" para yatırmak veya bir şirketin bordrosuna (bir şekilde) eklemek için kullandığını söyleyen Massa, takipçinin bu şekilde birkaç bin dolar kazanabileceğini söyledi.

Attığı Mesaj Kanıt Oldu

Kayla Massa’nın, “Temel olarak kendi işinize sahipsiniz. ATM aracılığıyla, sizi çalışmış gibi göstererek bir çek yatırıyoruz. İşlenmesi 1 veya 2 gün sürüyor. İşlemler için kart bilgilerinize, internet bankacılığı bilgilerinize ve PIN'inize ihtiyacım var. Herhangi bir sorunuz varsa bana sorabilirsiniz.” Şeklinde gönderdiği bir mesaj, Amerika Birleşik Devletleri Posta Servisi tarafından başlatılan soruşturmada kanıt olarak kullanılıyor.

Savcılar, para çekme de dahil olmak üzere toplam zararı yaklaşık 1,5 milyon dolar olarak tahmin ediyorlar. 13 Şubat tarihinde tutuklanan Massa ve arkadaşları için soruşturma devam ediyor.