Çektikleri video içerikler ile gelir sağlayan YouTuberlar ne kadar kazanıyor? Ünlü YouTuberlar bu soruyu yanıtladı.

YouTuberlar Ne Kadar Kazanıyor?

İnternetin hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmesi ile birlikte pek çok kişi bu alandan gelir sağlamaya başladı. Video içerik platformu YouTube bu alanların en popülerlerinden birisi olarak öne çıkıyor. Peki ortalama bir YouTuber çektiği videolardan ne kadar para kazanıyor?

Business Insider ile görüşme yapan küresel ölçekte ünlü YouTuberlar, kazançları hakkında bazı detayları paylaştı. Öncelikle bilmeniz gereken en önemli detay, YouTube'un her üretici veya her video için aynı geliri sağlamadığı olmalı. Burada hem kanalın hem bölgenin hem de ufak tefek pek çok detayın büyük önemi var.

Bu konuda açıklama yapan YouTuberlardan birisi olan Marina Mogilko, üç farklı YouTube kanalına sahip. Silicon Valley Girl isimli iş kanalında 1,000 görüntüleme başına ortalama 10,73 dolar kazanan Mogilko, Linguamarina isimli dil kanalında ortalama 4 dolar ve yaşam tarzı kanalında ortalama 2,71 dolar kazanıyor.

Görüntülemenin dışına çıkarsak örneğin Kevin David, 'Yeni Başlayanlar için Shopify Eğitimi' isimli videosu ile 40,000 dolar gelir sağladığını açıkladı. Tüm bunlarla birlikte bu gelirlerin ülkemizde daha düşük bir yapıya sahip olduğunu ve bu kadar büyük kazançlar sağlayamayabildiğini vurgulayalım.