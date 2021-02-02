YouTuber'ların Kazancı Son Üç Yılda Ne Kadar Arttı?

Son 3 yılda YouTuber'ların kazancı ne kadara ulaştı? YouTube CEO'su Susan Wojcicki, 2017 yılından bu yana YouTuber'lara toplamda ne kadar ödeme yapıldığı hakkında önemli bilgiler paylaştı.

YouTuber'ların Kazancı Son 3 Yılda Ne Kadar Oldu?

Bugün internet kullanan herkesin bildiği üzere YouTube yalnızca bir video paylaşım platformu değil, içerik oluşturucularından ve izleyicilerden oluşan devasa bir topluluktur. Bu topluluk içerisinde YouTube'dan iş ortağı programı sayesinde para kazanan içerik oluşturucuları da bulunuyor.

Google'ın sahibi olduğu web sitesi, dünyanın dört bir yanında sahip olduğu popülarite sayesinde dünyanın (Google'dan sonra) en büyük ikinci arama motoru olarak biliniyor. YouTube'un bu kadar büyük bir başarının altına imza atmasının altında yatan nedenin platforma video yükleyerek sitenin güncel kalmasını ve ziyaretçilerin sitede daha çok zaman geçirmesini sağlayan içerik oluşturucularının olduğunu unutmamak gerekiyor.

Şirket, inanılmaz büyümesinin arkasında içerik oluşturucularının da olduğunun bilincinde olduğundan onları daha çok içerik oluşturmak ve kitlelerini büyütmelerine olanak tanımak için uzun bir zamandan beri iş ortağı programı yürütüyor. YouTube'un CEO'su Susan Wojcicki ise video paylaşma ve izleme platformunun son üç yılda içerik oluşturucularına yaklaşık ne kadar ödeme yaptığı hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Wojcicki, konu ile ilgili yaptığı açıklamada iş ortağı programına bağlı olan içerik üreticilerine son 3 yılda ortalama olarak 30 milyar doların üzerinde ödeme yapıldığını ifade etti. YouTube, aktarılan bilgilere göre 2019 yılında Amerika Birleşik Devletleri ekonomisine yaklaşık olarak 16 milyar dolar katkı sağladı. Bu, Oxford Economics'in raporuna göre ülkede yaklaşık 345.000 tam zamanlı işten elde edilen kazanca denk geliyor.

YouTube CEO'su, geçtiğimiz üç yılda içerik oluşturucuların da gelir akışını çeşitlendirdiğini söyledi. Wojcicki'nin açıklamasına göre özel abonelik ve benzeri gelir akışı sağlama yöntemleri ile içerik oluşturucularının gelirini 2020 yılında üç katına çıkardığını belirtti. Ayrıca şirketin iş ortağı programındaki kanal sayısı geçen yıla göre ikiye katlandı.

Susan Wojcicki, şirketin içerik oluşturucuları için platformu daha iyi bir hale getirmeye yönelik attığı bazı önemli adımlara da değindi. Şirketin içerik oluşturucu odaklı politikaları konusunda daha şeffaf olacağına ve itiraz etme sürecinin içerik oluşturucularının lehine işleyeceğine işaret etti.