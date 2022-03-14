YouTube'un Resmi Olmayan Uygulamalarından YouTube Vanced Kapanıyor

Android için kullanılabilecek birkaç resmî olmayan YouTube uygulaması var ancak YouTube Vanced tartışmasız piyasadaki en iyi uygulamalardan biriydi. Ne yazık ki uygulamanın geliştiricileri uygulamanın geliştirme sürecinin durdurulduğunu açıkladı.

Geliştiriciler duyuruyu Pazar günü Twitter üzerinden yayınladı:

"Vanced'in geliştirme süreci durduruldu. Önümüzdeki günlerde sitedeki indirme linkleri kaldırılacak. Bunun duymak istediğiniz bir şey olmadığını biliyoruz ama yapmamız gerekiyordu. Yıllar boyunca bizi desteklediğiniz için hepinize teşekkür ederiz."

YouTube Vanced ekibi sonraki tweet'inde uygulamanın mevcut sürümünün "iki yıl içinde çalışmayacak hâle gelene kadar" kullanılabilir olacağını ekledi. Google, YouTube'da veya mobil uygulamasında büyük değişiklikler yapmadığı sürece uygulamanın sorunsuz çalışması tahmin ediliyor.

YouTube Vanced Neden Kaldırılıyor?

Uygulamanın neden geliştirme sürecinin durdurulduğuna ve kaldırılacağına dair net bir bilgi yok ancak geliştiricilerin Google'dan bir yayından kaldırma talebi aldığını veya bir tür yasal işleme maruz kaldıkları muhtemel görünüyor. Ne de olsa YouTube Vanced, standart YouTube uygulamasının değiştirilmiş bir sürümü ve reklamsız oynatma, dislike sayacı, videolarda reklam engelleme ve arka planda video oynatma gibi özellikler sunuyordu.

Bu haber, birçok kesim büyük hayal kırıklığına yol açacak çünkü bu ayın başlarında AndroidAuthority'de yapılan ankette 12.000'den fazla katılımcının %60'ının YouTube Premium'a abone olduğu belirtilmişti. Yani ankete katılan okuyucuların %40'ı abone değil ve bunun yerine YouTube Vanced ve/veya reklam engelleme yazılımı gibi çözümleri kullanmayı tercih ediyor.