Yozgat Üniversitesi Elektrikli Araç Üretti

Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencileri, tasarladıkları elektrikli araçla şaşırttı. Genç mühendis adaylarının, Bozok ismini verdiği araç saatte 65 km hıza çıkabiliyor.

10 kişilik ekiple 3 ayda tamamlanan yerli elektrikli araba, tam şarj edildiğinde 250 km mesafe katedebiliyor. 500 kiloya kadar yük taşıma kapasitesine sahip ‘Bozok’, 100 kilometrelik mesafede 7 liralık enerji tüketiyor.

Aracı tasarlayan 3M Elektro Topluluğu’nun Başkanı Özgür Yılmaz, tüm motor sürüş ve kontrol sisteminin kendileri tasarlayıp ürettiklerinin altını çizdi. Sadece şanzımanı hazır olarak kullandıklarını belirten Yılmaz, “Araç şanzımanlı olduğu için yük taşırken yokuşlarda hiçbir problem çıkartmıyor.” ifadelerini kullandı.

Çalışmalarının burada kalmayacağının altını çizen topluluk, daha fazla yük taşıyabilen, daha uzun mesafe katedebilen ve daha ekonomik araç üretmek için çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Her ne kadar çağın çok gerisinde gibi gelse de ülkemiz imkanları çerçevesinde bir üniversite grubunun böyle bir başarıya imza atmış olması şahsen beni gururlandırdı. Bozok Üniversitesi öğrencilerinin diğer tüm mühendis adaylarına örnek olmasını umuyorum. Çünkü ülkemizin her geçen gün üreten beyinlere olan ihtiyacı artıyor.

