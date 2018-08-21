YTÜ Öğrencilerinden Yerli ve Milli Otomobil Hedefi

Tasarladıkları alternatif enerjili araçlarla kupalar kazanarak önemli başarılar elde eden Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Alternatif Enerjili Sistemler Kulübü (AESK) öğrencileri, yerli ve milli otomobil üretimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nca (TÜBİTAK), Verimli Meydan Okuyan Elektrikli Araçlar Yarışması’nın bu yıl 14’üncüsünü düzenledi. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Alternatif Enerjili Sistemler Kulübü (AESK) öğrencileri, tasarladıkları araçlarla yarışmadaki elektromobil, hidromobil ve otonom kategorilerinde 3 kupa kazandı.

Toplam 20 kişiden oluşan ve yarışmaya 1 yıl önce hazırlanmaya başlayan ekip, hidromobil kategorisi için hidrojenle çalışan bir araç ve elektromobil kategorisi için de hem elektrikle çalışan hem de otonom (sürücüsüz) sürüş özelliğine sahip olan bir araç tasarladı. Araçların yazılımları, donanımları ve tasarımları ve üretimleri YTÜ öğrencileri tarafından tamamen yerli ve milli olarak yapıldı.

Elektromobil kategorisinde 39, hidromobil kategorisinde 8 ve otonom kategorisinde 5 üniversite takımının mücadele ettiği yarışma, TÜBİTAK tarafından 10-12 Ağustos’ta Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirildi. Hidromobil ve bu yıl ilk kez düzenlenen otonom yarışlarında birincilik elde eden YTÜ AESK ekibi, elektromobil kategorisinde ise üçüncü oldu.

En büyük hedeflerinin Türkiye'nin yerli ve milli otomobil üretimine katkı sağlamak olduğunu söyleyen öğrenciler, ayrıca yurt dışındaki yarışmalarda da tasarladıkları yerli araçlarla Türkiye’yi temsil etmek istiyor.