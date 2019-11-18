Yu Suzuki, Shenmue III için Oyunculara Özel Olarak Teşekkür Etti

Bugün Shenmue III'ü bekleyerek geçireceğiniz son gün olacak. Eğer oyunu dijital olarak ön-sipariş ile almışsanız, yeni güne geçişle birlikte oyunu oynamaya başlayabileceksiniz. Sizi oldukça güzel bir macera bekliyor olacak. Yu Suzuki Shenmue III ile buluşma öncesinde oyunculara özel bir teşekkürde bulundu.

Dört yıldan fazla bir süredir geliştirilme aşamasında olan serinin devam oyunu, E3 2015 fuarında PlayStation 4 için duyurulmuştu ama sonradan PC için de geliştirileceği müjdelenmişti. Deep Silver ile Epic Games arasındaki anlaşma neticesinde Epic Games Store üzerinden satılacak olan Shenmue III için oyuncuların ilgisi büyüktü ve Yu Suzuki, Shenmue II oyununun çıkışından bu yana devam eden bu ilgiye özel bir video ile teşekkür etti.

Hemen aşağıdan izleyebileceğiniz teşekkür videosunun içeriği ise şöyle;

"Herkese selamlar.

Yakında Shenmue III'ü size ulaştıracağız. Shenmue II'den bu yana geçen 18 yıldaki sürekli desteğiniz için teşekkürler. Shenmue gibi bir oyun insanın tek başına yapabileceği bir şey değil. Her gün, Shenmue III ekibiyle kahkahalarımı ve gözyaşlarımı paylaştım. Ve oyun hepinizin sayenizde bir araya geldi. Shenmue III'ün sizin için özel olmasını yürekten umuyorum. Gerçekten, teşekkür ediyorum.

Son bir şey daha, lütfen. Eğer Shenmue III'ü oynamaktan keyif alırsanız, lütfen yeni birine Shenmue'yu tanıtın! Dünyanın herhangi bir yerindeki bir kişi bile olsa, Shenmue'yu Shenmue yapanı öğrendiğinde beni mutlu edecektir."

Serinin devam oyunu ile ilgili birkaç yeni sahneyi de gördüğümüz videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.