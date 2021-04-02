Google, Yüklü Uygulamaları Görme Kısıtlaması Getiriyor!

Google, Android uygulama geliştiricilerine yüklü uygulamaları görme sınırlamasının getirileceğini duyurdu. Şirket, resmi uygulama mağazası Play Store üzerinden indirilen uygulamalar için yeni politikasında beklenen yenilikleri açıkladı. Kullanıcıların indirdiği uygulamaları görüntüleme olanağı uygulama geliştiricilerinin çoğundan alınacak.

Yüklü Uygulamaları Görme Kısıtlaması Ne Anlama Geliyor?

Google, geçtiğimiz günlerde Play Store üzerinden dağıtılan uygulamalar için gittiği politika değişikliğine dair detaylar paylaştı. Şirketin paylaşmış olduğu bilgilerin içerisinde en çok dikkat çeken ise Google'ın çoğu uygulama geliştiricisinin kullanıcı cihazında yer alan uygulamalara göz atmasını engellemek oldu.

Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Google, yüksek hassasiyetteki izinlerin kullanımını kısıtlamaya yönelik sürmekte olan çalışmalarının bir parçası olarak geliştiricinin belirli bir cihaza indirilmiş ve kullanılabilir vaziyette olan uygulamalara göz atmasının önüne geçecek bir sınırlama getiriyor.

Bu izin, QUERY_ALL_PACKAGES olarak biliniyor. Google'ın daha önceden uygulama geliştiricilerine tanımaya başladığı bu izin, geliştiricilerin kullanıcının cihazındaki uygulamalara göz atmasına olanak sağlıyor. Bu izne sahip bir uygulama geliştiricisi, kullanıcının cihazında hangi uygulamaların olduğunu kolaylıkla görüntüleyebiliyor ancak Google'ın yeni politikasına göre söz konusu izni tüm uygulama geliştiricileri kullanamayacak.

Şirketin politika değişikliğinin Android 11 ve daha üst sürümleri çalıştıran cihazları hedefleyen uygulamalar için geçerli olacağı belirtildi. Kararın başlangıçta daha erken hayata geçirilmesi planlanıyordu fakat tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam eden COVID-19'un neden olduğu sorunlardan ötürü uygulama tarihi ertelenmişti.

Uygulamalara göz atma iznini kullanmaya devam edebilecek uygulamaların anti virüs uygulamaları, dosya yöneticileri gibi cihaz geneline göz atma olanağına sahip olması gereken uygulamalardan oluşacağı ifade edildi. Kısacası bir kullanıcının cihazındaki uygulamalara göz atmak için yeterli bir nedeni olmayan uygulamaların söz konusu izni kullanma yetkisinin olduğu günler geride kalıyor.

Virüsten koruma yazılımlarının zararlı yazılım tespitinde bulunmak amacıyla cihaz genelini taraması gerekiyor ve bunu yapabilmesi için uygulamalara göz atabilmesi gerekiyor. Doğal olarak anti virüs yazılımının kendisine bu tür izinlerin verilmesine ihtiyacı var ancak cihazdaki uygulamalara göz atması çok gereksiz olabilecek basit bir uygulamanın bu tür bir izne sahip olmasına elbette ki gerek olmayacaktır.