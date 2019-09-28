Yüksek Gözlem Yapabilen Üç Boyutlu Yeni Nesil Mikroskoplar Geliyor

Tıp sektörünün gelişimi her ne kadar çeşitli ameliyat makinelerine bağlansa bile, aslında mikroskoplar bu konuda son derece kritik bir konuma sahip. 3 boyutlu gözlemler yapan SCAPE mikroskobu, bugüne kadarkiler içerisinde en iyisiyken yeni bir mikroskop geliştirildi. İşte haberimizin detayları.

SCAPE 2.0'ı canlıların daha önce görünmeyen ayrıntılarını ortaya çıkarmak için kullanmak isteyen bilim insanları bir araya geldi. Mikroskobik canlıları üç boyutlu olarak görebilmek, hastalıkların tedavisi açısından ciddi bir avantaj sağlıyor.

Üç boyutlu yeni nesil mikroskoplar canlıların bütününü gösteriyor

Elizabeth Hillman, “Canlıları harekete geçiren süreçler, bir hayvanın hücrelerinin birbiriyle iletişim kurma biçiminden, bir yaratığın nasıl hareket ettiği ve nasıl değiştiğine kadar değişiyor” ifadelerine yer vererek bu mikroskopların önemine vurgu yaptı.

Mikroskoplarda üç boyutlu görüntü oluşturmak için öncelikli olarak mutlaka ışığın dalgalı bir şekilde verilmesi gerekiyor. Hemen ardından bu dalgalı ışık canlının üç boyutlu temel görüntüsünü ortaya çıkarıyor.

Klasik mikroskoplarda, canlıların sadece küçük bir bölümünü düz bir şekilde görmeniz mümkündür. Ancak üç boyutlu mikroskoplar, canlıları bütün yapılar ile birlikte görme imkanı sunuyor. Peki sizce bu tür mikroskoplar tıp bilimi için büyük avantaj oluşturabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.