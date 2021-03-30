Yüksek Rakımlı Bölgelerde Yaşayanlar COVID-19'a Daha Dayanıklı

Yüksek rakımda yaşayanların COVID-19 riski daha düşük olabilir. Geçtiğimiz dönemde yürütülen bir çalışma, yüksek irtifida yaşayan bireylerin COVID-19'u atlatma konusundaki başarısını ele alıyor. Ekvator'da 230 kişiyle birlikte yapılan araştırma, yüksek irtifada yaşayanların virüse karşı daha dirençli olduğunu gösteriyor.

MedRxiv bilim dergisinde yayınlanan son araştırma, yüksek rakımlı bölgelerde yaşayan vatandaşların COVID-19'u atlatma konusunda daha başarılı olduğunu gösteriyor. Ekvator'da yürütülen çalışma kapsamında erkek ve kadın olmak üzere 230 yetişkin Covid-19 hastası incelendi.

Yüksek rakımda yaşayanların COVID-19 riski daha düşük

İngiliz Tabipler Birliği ve Yale Üniversitesi'nin henüz onaylanmayan yeni çalışması, yüksek irtifida yaşayan bireylerin COVID-19'dan ölme riskinin iki kat daha düşük olduğunu gösteriyor. 15 Mart - 15 Temmuz 2020 tarihleri arasındaki hastaları inceleyen ve yaşadıkları bölgeleri gözlemleyen araştırmacılar, alçak irtifa (deniz seviyesi) ve yüksek irtifa farklarını ele aldı.

Araştırma sonucunda 230 farklı COVID-19 hastası arasında yüksek irtifada yaşayanların daha güvenilir sonuçlar ortaya koyduğu saptandı. Bu konuda net sonuçlar çıkaramayan araştırmacılar, yüksek noktalarda yaşayan insanların düşük oksijen seviyesine alışık olduğunun altını çiziyor.

Yüksek bölgelerde yaşayan hastalar ortalama 39’uncu günde hayatını kaybederken, aynı sayı deniz seviyesinde yaşayanlarda 21'e kadar geriliyor. Yani 2 bin 850 metre ve üstünde yaşayan kişiler COVID-19'a karşı hem daha dayanıklı hem de yatış süresi olarak iki kat daha avantajlı.

MedRxiv dergisinde yayınlanan açıklama kapsamında, "Yoğun bakım ünitesine kabul edilen Covid-19'lu kritik hastalarda, yüksek irtifada yaşayanların virüse karşı daha dirençli olduğu tespit edilirken yoğun bakım süreçlerinde önemli bir iyileşme görüldü” ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'de yoğun bakım doluluk oranı korkutuyor

Türk Yoğun Bakım Derneği 2. Başkanı Prof. Dr. Mehmet Uyar, Türkiye'de yeni tip koronavirüs hastaları için oluşturulan yoğum bakımların %85 oranında dolduğunu açıkladı. Prof. Dr. Mehmet Uyar, "Üçüncü dalganın yükselen ayağındayız diye düşünüyorum. Vaka sayıları gerek servis tedavisine ihtiyacı olan gerekse yoğun bakım tedavisine ihtiyacı olan hastalar hızla artmakta ve COVID hastaları için ayrılmış olan bölümler yetersiz kalmakta" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Uyar, "Hastalık daha ağır ve daha uzun seyretme eğiliminde. Daha önceki dalgalarda tedavi süreleri ile kıyasladığımızda tedavi sürelerinde bir artış, süre uzaması ve bulgularda daha ağır geçirme durumu söz konusu" sözlerini kullandı.