Yüksek Sıcaklık Dalgası Avrupa'ya Ulaştı! Türkiye'yi Etkiler mi?

Yüksek sıcak dalgası Avrupa'ya ualştı. Son günlerde özellikle Kanada'da kendini gösteren ve bir bölgede 400'den fazla kişinin ölümüne sebep olan yüksek sıcaklık dalgası, okyanusu geçerek Avrupa'ya kadar ulaştı. Birçok farklı ülkede sıcaklıklar anormal seviyede yükselirken, uzmanlar Türkiye hakkında da yorum yaptılar.

Kuzey Yarım Kürede yaz ayları, beklenmedik sıcaklık artışlarına sahne olmuştu. Özellikle Kanada'nın Güneyi ve ABD'nin Kuzey bölgelerinde kendini hissettiren yüksek sıcaklıklar, 800'den fazla kişinin canına mal olmuştu. Yaşanan anlık sıcaklık yükselişleriyle birlikte termometreler 50 dereceleri görmüştü.

İskandinavya’da 34 dereceyi aşan sıcaklıklar kaydedildi. Kuzey Amerika ile İskandinavya'daki aşırı sıcak hava olaylarının bağlantılı olduğunu belirten uzmanlar, Rossby dalgası olarak bilinen dalgalanmaların durumu daha da kötüleştirebileceği uyarısını yaptı.

Yüksek Sıcaklık Dalgası Avrupa'ya Kadar Ulaştı

Yaklaşık bir hafta kadar önce Japonya kıyılarında başlayan bir yağmur sonrası, Russby Dalgası olarak bilinen doğa olayı görülmeye başlamıştı. İlk olarak Carl-Gustaf Arvid Rossby tarafından tespit edilen bu dalgalar, kutba doğru troposferde oluşan geniş polar soğuk hava kütlesi ile ekvator tarafındaki sıcak hava kütlesi arasında dar bir kontak zonu boyunca gelişiyorlar. Dünya'nın hareketiyle birlikte ortaya çıkan jet akımları ise ortaya çıkan anormal yüksek ya da düşük sıcaklıkların farklı noktalara taşınmasını sağlıyorlar.

Bu yıl oluşan Russby Dalgası ise Japonya'da başlayan bir yağmurdan sonra oluştu. Ardından okyanustaki hava akıntısı ile bilrikte Kanada ve ABD'ye taşınan dalga, çok yüksek sıcaklıklar oluşmasına yol açtı. Termometrelerin 50 dereceleri görmesine yol açan doğa olayı sonrasında, 800'den fazla kişi ise hayatını kaybetti.

Yine aynı dalganın bir başka hava akımı ile Norveç semalarına kadar taşındığı dile getiriliyor. İskandinav ülkeleri, hafta sonu boyunca bazı yerlerde 34 dereceyi aşan sıcaklıklar da dahil olmak üzere rekor hava sıcaklıkları kaydetti. Finlandiya'da Ulusal Meteoroloji Enstitüsü kayıtların başladığı 1844'ten bu yana Haziran ayında ilk defa sıcaklıklarının bu kadar yükseldiğini bildirdi.

STT haber ajansı, Laponya bölgesinde pazar günü sıcaklığın 36,6 dereceyi bulduğunu duyurdu. Bu, 1914 yılındaki 34,7 derecenin ardından en sıcak gün olarak kayda geçti. İsveç'in bazı bölgeleri de haziran ayı için rekor seviyeler bildirdi.

Sıcak Hava Dalgası Türkiye'yi Vurur mu?

Avustralya'da Monash Üniversitesi'ne bağlı Dünya, Atmosfer ve Çevre Okulu’nda meteoroloji profesörü olan Michael Reeder, Avrupa ve Kuzey Amerika kıtalarındaki olayların bağlantılı olduğunu söyledi. Bilim insanı, bu olayın daha sonra kuzey Atlantik üzerinde başka bir dalgayı başlattığını ve ardından İskandinav bölgelerinde yüksek sıcaklıklar için gerekli koşulları sağladığını açıkladı.

Yukarıda açıkladığımız gibi Russby dalgaları kutup bölgelerinde yoğunlaşıyor. Bu sebeple sıcak hava dalgasının İskandinavya ve Kuzey Rusya taraflarında etkili olması bekleniliyor. Dalganın Türkiye'ye kadar ulaşması ise henüz mümkün görünmüyor.

Sıcaklık dalgasının Türkiye'ye ulaşmaması ise iyi haber değil; konu ile ilgili açıklamalar yapan birçok bilim insanı, bunun küresel ısınma kaynaklı olduğunu belirttiler. Özellikle son yıllarda baş gösteren olağanüstü doğa olaylarının, ilerleyen yıllarda artarak devam edeceğinin altını çizdiler. Ayrıca yine birçok bilim insanı, Dünya yüzeyindeki sıcaklıkların artmaya başladığını ve ilerleyen yıllarda her zamankinden çok daha sıcak yaz aylarının bizi beklediğini belirttiler.