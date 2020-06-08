Yüksek Tansiyon ile Covid-19 Ölüm Riski Arasındaki Bağlantı İncelendi

Covid-19 ile ilgili yapılan araştırmaları incelediğimiz durumda virüsle enfekte olan kişilerin mortalite riskinin pek çok yan koşuldan etkilendiğini görüyoruz. Örneğin ileri yaş grubuna dahil olan kişiler ve hatta cinsiyet, kişilerin hastalığı nasıl geçireceği ve ölüm riski gibi bazı istatistikleri etkiliyor. Bu noktada yapılan yeni araştırmalara göre yüksek tansiyon, ölüm riski açısından çok ciddi bir etkiye sahip olabilir.

Yüksek Tansiyon Hastalarda Ölüm Riskini Katlıyor!

Europan Heart Journal bünyesinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre virüsle enfekte olan ve yüksek tansiyondan muzdarip kişilerde ölüm riski, diğer kişilere nazaran iki kat daha yüksek. Buna göre hastalığın tespit edildiği ve hastaneye kaldırılan kişiler arasında yüksek tansiyon rahatsızlığı bulunmayan kişilerin ölüm oranı yüzde 2 olarak tespit edilirken, yüksek tansiyona sahip kişiler arasındaki ölüm oranı yüzde 4 olarak hesaplandı.

Yayınlanan araştırmanın ekibinde yer alan Profesör Fei Li yaptığı açıklamada "Yüksek tansiyonu olan hastalar, Covid-19'dan ölme risklerinin daha yüksek olduğunun farkında olmalı, bu salgın sırasında kendilerine iyi bakmalı ve enfekte olmaları halinde daha özenli bakılmalılar." ifadelerini kullanarak riske dikkat çekti.

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