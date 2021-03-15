Uzmanlar Araştırdı: Yüksek Tansiyonun Tedavisi Çay Olabilir

Yürütülen son araştırmaya göre yüksek tansiyonun tedavisi çayda yatıyor. Araştırmacıların verdikleri bilgiler, çay içmenin kan basıncını düşürmek de dahil olmak üzere bir dizi sağlık yararıyla ilişkili olduğunu gösteriyor.

Ulusal Kalp, Akciğer ve Kan Enstitüsü'ne göre, yüksek tansiyonu kontrol etmek veya düşürmek kronik böbrek hastalığı, kalp krizi, kalp yetmezliği ve demansı önlemeye yardımcı olabilir.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm yetişkinlerin neredeyse yarısının hipertansiyona sahip olduğunu bildiriyor. 2018 yılında, bu durumun ülkede yaklaşık yarım milyon insanın ölümünde rol oynadığı tahmin ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü ise dünya çapında 1 milyardan fazla insanın hipertansiyona sahip olduğunu tahmin ediyor.

Hem yeşil hem de siyah çay Camellia sinensis'in yapraklarından demlenir, ancak fermente edilmemiş yapraklardan hazırlanan yeşil çay daha fazla antioksidan içerir. Birkaç çalışma yeşil çayın kanser oluşumunu engellediğini, yüksek tansiyonu düşürdüğünü ve kalp hastalığı riskini azalttığını göstermişti.

Yüksek tansiyonun tedavisi çayda yatıyor

Bununla birlikte kan basıncı üzerindeki etkiden sorumlu olan moleküler mekanizma şimdiye kadar belirsizdi. California Üniversitesi ve Kopenhag Üniversitesi'ndeki bilim adamları, çaydaki antioksidanların iyon kanallarını açtığını ve kan damarlarını gevşetebildiğini keşfetti.

Cellular Physiology & Biochemistry dergisinde açıklanan keşif, dünya çapında milyonlarca insanın sağlığını potansiyel olarak iyileştirebilecek etkili antihipertansif ilaçların tasarımına rehberlik edebilir.

Yeni çalışma ilk olarak çayda kateşin olarak bilinen iki antioksidanın, kan damarlarının kas hücrelerinde bir protein kanalı açtığını gösteriyor. Bu, pozitif yüklü potasyum iyonlarının hücreleri terk etmesine izin veriyor.

Sinir ve kas hücrelerindeki kanallar, negatif ve pozitif iyonların kontrollü bir şekilde girip çıkmasına izin vererek zar boyunca iyonları korur. Araştırmacılar, yeşil çaydaki kateşinlerin KCNQ5 adı verilen belirli bir potasyum iyon kanalını aktive ettiğini gözlemledi.

Yazarlar, siyah çaya bir miktar süt eklemenin antihipertansif etkilerini azaltmayacağını ifade etti. Doğrudan laboratuvardaki hücrelere uygulanan sütlü çay, KCNQ5 kanallarını aktive edemedi.

UCI Tıp Fakültesi Fizyoloji ve Biyofizik Bölümü'nden kıdemli çalışma yazarı Prof. Geoffrey Abbott konuyla ilgili şunu aktardı: "Çayın buzlu veya sıcak tüketilmesinden bağımsız olarak, çay içerek antihipertansif özellikleri etkinleştiriyoruz."