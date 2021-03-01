Yunanistan Osmanlı'dan Kalan Definelerle Zengin Olabilir

Yunanistan'da Osmanlı'dan kalan defineler merak uyandırıyor. Özellikle son yıllarda binlerce Yunan vatandaşın Osmanlı'dan kaldığına inandığı defineleri aradığı ifade edildi. 1800'lerden kalma bir Osmanlı belgesine göre Yunanistan sınırları dahilinde 500 milyon dolarlık altın gömülü olabilir.

Uzun yıllardır ekonomik sıkıntılarla boğuştuğu bilinen Yunan vatandaşların yeni umudu Osmanlı Devleti'nden kalmış defineler olabilir. Atina yönetimi tarafından yüzlerce kişiye hazine arama izni veriliriken, Yunanistan sınırları içerisinde Osmanlı İmparatorluğu’na ait 500 milyon dolar değerinde definelerin saklı olduğu iddia ediliyor.

Yunanistan'da Osmanlı'dan kalan defineler merak uyandırıyor

Yapılan araştırmalara göre, Yunanistan'da sadece 2 yıl içerisinde yılda 2 bin 440’ın üzerinde define arama cihazı satılırken, 126 adet hazine arama ruhsatı dağıtıldı. Tüm bu arayışın kaynağı ise Ali Paşa’nın Hazinesi olarak bilinen bir defineye dayanıyor. Kiato şehrinin bazı sakinleri ise 1800'lerden kalma bir Osmanlı belgesinde 500 milyon dolara yakın bir definenin yerinin yazılı olduğunu söylüyor.

Ayrıca bazı vatandaşlar Halkidiki Yaramıdası’nın Holomonta köyünde de definenin olduğunu dile getiriyor. 1944-1948 yılları arasındaki iç savaştan kalma altın İngiliz liraralarının Holomonta köyünde saklı olduğu ve yıllardır bulunamadığı düşünülüyor.

Tüm bu iddialar tabii ki kaçak define avcılarının daha meraklı hale gelmesine yol açtı. Selanik Emniyet Müdürlüğü Kültür Varlıkları ve Eski Eserler Dairesi tarafından yapılan açıklamada, onlarca kaçak avcının yakalandığı ifade edildi. Aralık ayından bu yana Yunanistan'ın çeşitli bölgelerinde yasadışı hazine arayanların sayısı 102 iken, 45 kişinin ise tutuklandığını ifade edildi.

En son yakalanan kişi ise 68 yaşındaki bir vatandaştı. 68 yaşındaki adamın evinde Helenistik döneme ait 10 adet sikke, Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait altın işlemeli tasın bulunduğu aktarıldı.

Kütahya'da 2100 yıllık altın sikkeler bulundu

Pamukkale Üniversitesi'nden birtakım arkeolog tarafından yürütülen son çalışma, derenin yakınındaki gömülü bir testide Roma döneminden kalma gümüş sikkeleri ortaya çıkardı. Pamukkale Üniversitesi'nden arkeolog Elif Özer, 651 sikkenin yaklaşık 2100 yaşında olduğunu, ancak yaşlarına rağmen üzerlerine kazınmış olan metin ve görüntülerin hala okunaklı kalabildiğini söyledi.

Arkeolog Özer, "Bu son derece heyecan verici bir keşifti" diyerek şunları aktardı: "Muhtemelen Aizanoi bölgesine (Kütahya'ya bağlı antik kent) yüksek rütbeli bir asker geldi. Ancak henüz bilmediğimiz bir nedenle bu paraları buraya gömmüş olmalı."