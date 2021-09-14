Yünlü Mamut 2027 Yılına Kadar Geri Dönebilir: Dev Yatırım!

Yünlü mamut, yaklaşık 6 yıl gibi kısa bir süre içinde geri getirilebilir. Devrim niteliğinde bir gen düzenleme teknolojisi olan CRISPR kullanılarak nesli tükenmiş bu canlıların 2027 yılına kadar geri döndürülmesi amaçlanıyor.

Projenin amacının gerçek kıllı mamutları tam olarak yeniden getirmek değil, küçük kulaklar ve daha fazla yağlı, daha soğuğa dayanaklı genetik özelliklere sahip kuzenleri olarak getirmek olduğu belirtiliyor. Proje kapsamında hayata getirilen mamutlar, sahip olacağı genetik özellikler sayesinde söz konusu canlıların zamanında göremediği coğrafyalarda dolaşabilir.

Colossal'ın kurucu ortakları Benn Lamm, bundan önce 5 şirket kurdu ve Harvard Medical School'da profesör George Cruch'ın ise CRISPR alanında oldukça büyük bir bilgi birikimi bulunuyor.

Yünlü Mamut Projesi Ne Zaman Sonuç Verecek?

Lamm, şu anda amaçlarının yünlü mamut neslinin yeniden devam etmesini sağlamak olduğunu, önümüzdeki 4 ila 6 yıl içinde ilk örneklerin ortaya çıkmasına odaklanıldığını ifade etti. Nesli binlerce yıl önce tükenmiş canlıları yeniden görme fikri, birçok insanı da heyecanlandırdı.

Teknoloji dünyasında dünyanın geleceği açısından oldukça önemli adımlar atılıyor. Yeni girişimler, diğer girişimcilere sadece para kazanmaya odaklanmamaya, gezegenin geleceğine de katkıda bulunmaya teşvik ediyor. Örneğin Tesla, Dünya'nın geleceğini olumsuz bir durumun içine sürükleyen fosil yakıtlara son vermek için ulaşım sorununu elektrik ile ele alıyor.

Colossal da çalışmaları ile biyolojik çeşitlilik sorunlarına dikkat çekmeye çalışıyor ve bu sorunu düzeltmek için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Colossal, yatırım şirketi Tulco liderliğinde şimdiye kadar 15 milyon dolar toplamayı başardı.

Bu girişimin 19 çalışanı bulunuyor. Çalışanlar şu anda Teksas'taki ofislerinde çalışıyor. Proje yatırım almaya devam ettikçe çalışan sayısının da buna bağlı olarak artacağı belirtiliyor.

Lamm, odak noktasının şu anda türlerin korunması ve biyolojik çeşitliliğin korunması olduğunu, onları hayvanat bahçelerine koymak olmadığını söyledi. Lamm, onların doğal ortamlarında bulunması ve yaşamını eskiden olduğu gibi sürdürmesi gerektiğini savunurken onların aslan ve benzeri hayvanların yer aldığı hayvanat bahçelerine ait olmadığını düşünüyor.

Colossal'ın yeniden döndürmek istediği başka bir türün de Sumatra gergedanı ile akraba olan yünlü gergedan olduğu açılandı.