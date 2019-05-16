Yurt Dışı Alışverişlerinde Ne Kadar Vergi Ödenecek?

Hatırlarsınız ki geçtiğimiz günlerde yapılan düzenleme ile yurt dışı alışverişlerinde vergi muafiyeti kaldırılmıştı ve yurt dışından 5 kuruşluk ürün dahi alınsa gümrük vergisi ödemek zorunlu hale gelmişti. Sizler için yeni düzenlemenin ardından ödenecek gümrük vergilerini hesapladık.

Çin'den Ürün Alırsam Ne Kadar Vergi Öderim?

30 Mayıs'tan itibaren Çin’den 22 Euro değerinde (yaklaşık 150 TL) bir ürün sipariş ederseniz, bu tutar üzerinden yüzde 20’lik bir gümrük vergisi ödeyeceksininz. 30 TL’ye karşılık gelen bu tutara ek olarak, sözkonusu ürün ülkeye girdikten sonra ithalden alınan KDV’ye tabi olacak. Bu KDV oranı da ürünün GTİP koduna göre değişmekle birlikte genellikle yüzde 18 olduğunu belirtelim.

Gümrük vergisi ve KDV’nin yanı sıra eğer sipariş edilen ürün, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu'nda ekli 4 sayılı listedeki eşyalardan ise bu vergi yükümlülüklerine ek olarak yüzde 20 ÖTV'de alınacak. Hem gümrük vergisi ve KDV, hem de ÖTV alınması durumunda ise yurt dışından 22 Euro’luk bir sipariş için Türkiye’deki tüketicilerin cebinden kargo bedeli hariç, toplam 37 Euro’luk bir tutar çıkacak.

Ürün Fiyatı TL Karşılığı Gümrük Vergisi (Diğer, % 20) KDV (% 18) ÖTV (% 20) Toplam (TL) 5 Euro 34 6.8 7.3 9.6 57.7 10 Euro 68 13.6 14.7 19.3 115.6 15 Euro 102 20.4 22 28.9 173.3 20 Euro 136 27.2 29.4 38.5 231.1 22 Euro 149.6 29.9 32.3 42.4 254.2

Sizler yeni vergi düzenlemesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Çin'den alışveriş yapmak mantıklı mı? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!