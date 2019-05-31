Yurt Dışı Alışverişlerinde Vergi Dönemi Başladı

Hatırlarsınız ki geçtiğimiz haftalarda sizlere yurt dışı e-ticaret sitelerinden yapılan alışverişlerde vergi muafiyetinin kaldırıldığını ve artık Amazon, Aliexpress, Alibaba gibi uluslararası e-ticaret şirketlerinden gelen gönderilerde bedeli ne olursa olsun gümrük vergisi uygulanacağını aktarmıştık. Bedeli 22 avroyu aşmayan ürünlere tanınan vergi muafiyetini sonlandıran düzenlemenin uygulanmasına bugün itibarıyla başlandı.

Yurt Dışından Gelen Her Ürüne Vergi Ödeyeceğiz

Bugün itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeye göre, tahsil edilecek vergi oranı; eşya Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelirse yüzde 18, diğer ülkelerden ulaşırsa tek ve maktu olarak yüzde 20 olacak. Söz konusu eşyaların 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli 4 sayılı listedeki eşyalardan olması durumunda ilave yüzde 20 vergi uygulanacak.

Türkiye'deki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığıyla gelen ve bedeli gönderi başına 150 avroyu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap ve benzeri basılı yayınlardan vergi alınmamasına yönelik uygulama devam etmekte. Daha önce 2 yıl olan yolcu beraberinde televizyon, müzik çalar ve cep telefonu getirme hakkı için öngörülen süre 3 yıl olacak.

Yurt dışından gelen ürünlere ne kadar vergi ödenecek? Konu hakkında sizlere detaylı bir yazı hazırladık. Yazıya buradan ulaşabilirsiniz. Sizler yeni gümrük düzenlemesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!