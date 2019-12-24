Yurt Dışından Getirilen Cihazlar İçin Yeni Bandrol Ücretleri

2020 IMEI kayıt ücreti geçtiğimiz gün resmi olarak açıklanmıştı. 1838 TL’lik IMEI kayıt ücreti mi olur? tartışması sürerken, Resmi Gazete’de bir düzenleme daha yayınlandı. Yurt dışından getirilecek elektronik cihazlar için alınacak ek bandrol ücreti güncellendi. İşte 2020 yılı ek bandrol ücretleri

Geçtiğimiz gün, yurt dışından telefon getirenleri yakından ilgilendiren 2020 IMEI kayıt ücreti haberini sizlerle paylaşmıştık. 1838 TL gibi oldukça yüksek bir seviyeye çekilen IMEI kayıt ücretini vatandaşlar tartışa dursun, yeni tartışmalara yol açacak bir düzenleme daha Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı’nın onayından geçerek yayınlandı. Ticaret yapma amacı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video, set üstü medya kutuları, cep telefonu ve tabletlere 2020 yılı için bir defaya mahsus ek bandrol ücreti getirildi.

Yurt dışından getirilen telefonlar için ek 20 Euro, bilgisayar ve tablet için de ek 10 Euro bandrol ücreti ödenecek. Televizyon için ödenecek ek bandrol ücreti televizyonun ekran büyüklüğüne göre değişiyor. 51 ekran TV için 10 Euro, 52 - 67 ekran TV için 16 Euro, 68 - 85 ekran TV için 22 Euro, 86 - 116 ekran için 34 Euro, 117 - 148 ekran TV için 40 Euro, 148 ekrandan büyük TV’ler için 80 Euro, Oto televizyonu için 8 Euro bandrol ücreti alınacak. Radyolarda ise cep tipi radyo için 1 Euro, saatli radyo ve radyolu saatler, bir müzik aleti üzerindeki radyolar, oyuncaklar üzerindeki radyolar ve ışıldaklar ve radyolu vantilatörler için 1 Euro, taşınabilir radyo alıcılarından 2 Euro ücret alınacak. Video cihazlarda ödenecek bandrol ücreti 18 Euro’ya çıkıyor.

Hala MP3 çalar kullanan var mıdır bilmiyoruz ancak MP3 çalar’dan 2 Euro, TV’li navigasyon cihazınızdan 7 Euro, radyo ve TV’li ev sinema sisteminden 15 Euro, taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazından 10 Euro alınacak.

Ek bir yazılım veya donanım desteği olsun veya olmasın doğrudan, internet üzerinden veya başka bir yolla her türlü görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen cihazlara yönelik tahsil edilecek ücretlerin tam listesine Resmi Gazete sayfasından veya Resmi Gazete mobil uygulaması üzerinden ulaşabilirsiniz. Unutmadan, TRT bandrol ücreti hala alınmaya devam ediliyor.