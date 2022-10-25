Yurt Dışından Telefon Getirme Hakkı Değişiyor: Telefonunuza El Konabilir

Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz hafta 1 Kasım 2022'den itibaren yurt dışından getirilen telefonlar için yeni bir uygulama başlatacağını duyurmuştu. Yolcuların telefon getirme hakkına sınırlandırma getirilecek ve bu durum dikkatli bir şekilde kontrol edilecek.

Yolcuların 3 yıl içerisinde birden fazla telefon getirmesinin önüne geçilmeye çalışılırken havalimanı ve gümrüklerde gerekli kontroller yapılacak. X-ray cihazlarında kapalı kutu telefon tespit edildiği takdirde telefonlar kontrol edilecek.

Artık Yurt Dışından Telefon Getirme Sınırı Olacak

Daha önce takip edilemediği için yolcuların kaç telefon ile ülkeye giriş yaptığı gümrüklerde kontrol edilemiyordu. Yeni gelecek sistem için Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü Bekir Can Uslu açıklama yaptı.

Yolcu muafiyetine göre bir kişinin üç yıl içine sadece bir adet telefon getirme hakkı olacak. Uzun zamandır devam eden bir uygulama olmasına rağmen takibi yapılamayan durum için sıkı ve detaylı önlemler artık alınacak.

BTK ve Ticaret Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile gümrükte çalışan memurlar verileri inceleyerek bir yolcunun kaç telefon ile ülkeye geri döndüğünü kontrol edebilecek. Bekir Can Uslu, açıklamasında şu sözlere de yer verdi:

"Yurt dışından telefon getirildiği zaman yolcunun yanında bir telefonu varsa bunu muafiyet kapsamında değerlendiriyorduk, birden fazla telefon varsa gümrük işlemlerine tabi tutuyorduk. BTK ile Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü arasında bir protokol yapıldı. Protokol kapsamında bir veri tabanı paylaşımı gerçekleştirildi. 1 Kasım'dan itibaren yurt dışından gelen yolcularımızın son üç yıl içinde muafiyet haklarını kullanıp kullanmadıklarını kontrol edeceğiz. Eğer yolcumuz muafiyet hakkını son üç yıl içinde kullandıysa yani son üç yıl içinde yurt dışından daha önce bir telefon getirdiyse biz burada yeni telefonlarını muhafaza altına alacağız. Sistemde yapılan kontrolde yolcunun muafiyet hakkında sahip olduğunun görülmesi halinde, telefonunu almasına izin verilecek"