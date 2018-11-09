Yurt Dışından Telefon Getirmek Zorlaştı! IMEI Kayıtlarına Büyük Zam

Yurt dışından telefon getirmek artık daha zor! Yolcu beraberinde getirilen cep telefonu maktu harç tutarı 500 Türk Lirası olarak belirlendi. Karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yolcu beraberinde gelen cihazların vergisi daha önce 170,7 Türk Lirasıydı.

Yurt dışından beraberinizde getirdiğiniz ve pasaportunuza işleterek, IMEI kaydı yaptırdığınız telefonlardan, bugüne kadar 170 lira 70 kuruş harç alınıyordu. Bugün itibarıyla Resmi Gazete üzerinde yayınlanan yeni kararla, harç ücreti 3 kat arttı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre Türk vatandaşların yurt dışından yanlarında getirdikleri cep telefonları için ödenecek harç ücretinde değişiklik yapıldı.

Yapılan değişiklikle birlikte maktu harç tutarı 500 TL olarak yeniden düzenlenerek, uygulamaya konuldu. 2017 yılında 149.20 TL olarak tahsil edilen vergi, 2018’de 170.70 TL olarak yenilenmişti. Bugün itibarıyla vergi 500 lira seviyesine ulaştı.

Yurt dışından telefon getirmek zorlaştı

Resmi Gazete’de yayınlanarak uygulamaya konulan yeni verdinin, IMEI numaralarının kayıt işleminden önce alınacağı belirtildi. Kayıt işlemlerinin ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yapılmaya devam edileceğinin altı çizildi. Ödenmeyen harcın ise yüzde 50 fazlasıyla ilk kayıt tarihinden itibaren gecikme zammıyla tahsil edileceği aktarıldı. Söz konusu tahsilat yapılmadan cihaz kullanıma açılamamaya devam edilecek.

2018 yılının ilk aylarından bugüne kadar 800 bin kadar cep telefonu ülkeye bu yolla getirilmişti. Bu yıl özellikle döviz kurundaki artışlar ve vergilerde yükselmelerin ardından yolcularla birlikte gelen telefonların sayısının 1 milyon barajını aşacağı düşünülüyor. Bu da devletin kasasına 500 milyon lira gibi bir girdi oluşturacak.