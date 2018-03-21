Yurt Dışından Ucuz Alan Adı Almak Tarih Mi Oluyor?

İnternette dünyasında var olmanın bir nevi ilk adımı olan alan adı, ICANN akreditasyonu alan binlerce kayıt operatörü tarafından sağlanan evrensel bir hizmet. Ülkemizde faaliyet gösteren kayıt operatörlerinin görece daha yüksek miktarlarla kayıt ücreti sunması nedeniyle alan adı yatırımcıları yurtdışı menşeli kayıt operatörleri üzerinden daha ucuza kayıt yapabilmekteydi. 1 Amerikan dolarına kadar düşen fiyatlarla alan adı kayıt imkanı sunan sektörün lider isimlerinden GoDaddy'nin Türkiye'deki müşterilerinden KDV alacağını duyurması alan adı yatırımcılarını üzdü.

Alan Adı (Domain) Nedir, Nasıl Kaydedilir?

IP adreslerini hafızada kalıcı isimlere dönüştüren alan adı (domain), internet dünyasında var olmanın bir nevi ilk adımını teşkil ediyor. Kayıt operatörleri tarafından senelik ücretler verilerek kiralanan alan adlarına sahip olmak en fazla 3-5 dakikamızı alıyor. Bu bağlamda gerek fiyatı gerek ise de sunduğu opsiyonlarla milyonlarca kullanıcının tercih ettiği GoDaddy'nin müşterilerine yolladığı mail, özellikle de yatırım amaçlı yüzlerce alan adı kaydeden girişimcileri üzdü.

GoDaddy'den Müşterilerine: "Vergi Bilgilerinizi Girin!"

GoDaddy, bugün itibarıyla kullanıcılarına gönderdiği elektronik postada 7061 sayılı kanun kapsamında Türkiye'de ikamet eden kullancılardan KDV tahsil edeceğini ve müşterilerin hesaplarına giriş yaparak KDV numaralarını (*) girmesi gerektiği konusunda uyardı

(*) TC Kimlik numarası aynı zamanda vergi numaramızdır.