Yurtdışından Sipariş Edilen Ürünlerin Gümrük Limiti Düşüyor

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, yurtdışından e-ticaret platformları yoluyla alınan ürünlere yönelik gümrük muafiyet oranını 30 eurodan 22 euroya düşürmeye hazırlanıyor.

Anadolu Ajansı'nın(AA) haberine göre, yurtdışından posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla ithal edilen ürünlere yönelik gümrük muafiyet oranı 30 eurodan 22 euroya düşürülüyor. Konuya yönelik hazırlanan yönetmelik, Bakanlar Kurulu'nda imzaya sunulurken, kararın yakın zamanda Resmi Gazete'de yayınlanması bekleniyor.

Avrupa Birliği ülkerinde bu oranın 22 euro olması sebebiyle, Türkiye'nin de bu yönde bir düzenleme yaptığı belirtildi. 30 euro sınırını gözeterek sipariş vermiş olan alıcıların işlemlerinin tamamlanması ile posta ve hızlı kargo operatörlerinin kendi sistem ve iş akışlarını söz konusu değişikliğe uyarlayabilmesi amacıyla 15 günlük geçiş dönemi de öngörülüyor.

Bununla birlikte, Türkiye'de satılmayan bilimsel ve eğitim amaçlı kitaplar için uygulanan tek ve maktu vergi oranının yüksek olması sebebiyle, bu eşyalara uygulanan muafiyet limiti de 150 euroya çıkarılacak. Ayrıca söz konusu kitaplar için yurt dışında uygulanan KDV oranı göz önünde bulundurularak, yüzde 8'lik tek ve maktu vergi belirlendi.

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