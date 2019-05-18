Yurtdışından Telefon Getirmek Zorlaştı: IMEI Değişikliği

Cari açığı azaltmak isteyen hükümet yetkilileri, yurtdışından satın alma işlemlerini büyük oranda düşürmek istiyor. Bunu sağlamak için atılan adımlardan ilki 22 Euro altındaki ürünlere vergi muafiyetinin kaldırılması olmuştu. Şimdi de, IMEI ile ilgili bir değişiklik yapılmaya çalışılıyor.

Yurtdışından en çok getirilen ürünler arasında ilk sırada akıllı telefonların yer aldığını söyleyebiliriz. Bu nedenle hükümet yetkilileri, mümkün olduğunca akıllı telefonlarla ilgili ek önlemler almaya çalışıyor.

Başkasının pasaportundan IMEI atmak yasaklandı

Yeni karar verilmeden önce başka birisinin pasaportu üzerinden IMEI kullanabiliyordunuz. Bu Pasaportun cep telefonunuz üzerinden kullanım süresi 2 yıldı.

Ancak yeni düzenlemeyle birlikte, bu uygulama artık rafa kaldırıldı.

Türkiye dışından akıllı telefon getirmeyi neredeyse imkansız hale getirmek isteyen hükümet yetkilileri, IMEI numarasını sadece kişilerin kendi pasaportları üzerinden alınmasını sağlayacak.

Telefonu kullanan kişi her kimse, onun yasal hattı üzerinden IMEI kullanılması kararlaştırıldı. Böylece yurt dışından cep telefonu getirip, başka birisinin pasaportu üzerinden onu aktif hale getirenlerin işi ciddi miktarda zorlaştı.

Bahsedilen bu değişiklik, 14 gün sonra yürürlüğe girmiş olacak. İlerleyen dönemlerde yurt dışından akıllı telefon veya benzer teknolojik ürünler getirenler, daha da ağır uygulamalarla karşılaşabilir. Sizce bu tür önlemler, yurtdışından gelen ürünlerin sayısında azalma sağlayabilecek mi? Düşüncelerinizi, yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.