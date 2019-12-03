Yurtiçi Kargo'dan Online Alışverişler için Kota Sistemi Açıklaması

Önce 'Bekarlar Günü' ve ardından 'Black Friday' ile başlayan yoğun alışveriş dönemi beraberinde önemli sorunları getirdi.

Kargolar Kota Sistemi Uygulamaya Başladı

29 Kasım tarihinde hem fiziki hem de sanal mağazalarda kutlanan black friday, pek çok şirketin alışveriş rekorları kırmasına yol açacak büyük bir talep ile karşılaştı. E-ticaret sitelerinin çöktüğü, fiziki mağazaların hasarlar aldığı bu günlerde bir sorun da kargo tarafında oluştu.

Yurtiçi Kargo yaptığı açıklamada müşteriler ile önemli detaylar paylaştı.

"E-ticaret sitelerinin kampanya dönemlerinde beyan ettikleri kotaların çok üstünde gönderilere sebebiyet veren söz konusu indirimler, kargo şirketlerinin yıl içinde şubelerinde var olan kapasitelerinin çok üstüne çıkmakta, zamanında teslimat bekleyen gıda ve ilaç gibi teslimat süresi hayati önem taşıyan ürünlerin teslimatlarının ister istemez arkasına düşmektedir."

"Kargo yoğunluğunun üç katına çıkabildiği bu dönemlerde mevcut iş yüküne eklenen söz konusu artış ile teslimat sürelerinde gecikmeler yaşanabilmekte ve bu durum tüketicilerde memnuniyetsizliğe sebep olmaktadır."

"Markamız belirtelin bu kritik dönemde kaliteli hizmetimizin sürekliliğinin sağlanması için yoğun gönderi potansiyeli olan e-ticaret müşterileri ile görüşerek kota uygulamasına geçme kararı almış ve kapasite doğrultusunda hizmet sunmaya başlamıştır. Bu kotalar bir yandan rutin iş akışımızdaki müşterilerimizin teslimatlarını geciktirmemeyi hedeflerken diğer yandan da e-ticaret sitelerinin müşterilerini memnun etmeyi ve ülkemizde e-ticaretin önünü daha fazla açmayı hedeflemektedir."