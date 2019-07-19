Yürürken Elektrik Üretebileceğiz

Applied Physics Letters dergisinde yer alan bir habere göre, Hong Kong Çin Üniversitesi'nden araştırmacılar, vücudun doğal hareketlerinden faydalanarak elektrik üreten yeni bir cihaz geliştirdi.

Cihaz, yürüyüş halindeyken günlük hayatı kolaylaştıracak düzeyde elektrik üretebiliyor. Yürüyüş esnasında kişinin dizinin bükülmesinden faydalanan cihaz 1,6 mikro Watt’a kadar elektrik üretebiliyor.

Diz bölgesi, insanların diğer eklemlerinden daha geniş hareket kabiliyetine sahip olduğu için cihazın bu bölgeye yerleştirildiği belirtiliyor. Uzmanlara göre cihaz, küresel konumlama aletlerini ve kişilerin sağlık durumunu takip eden aletleri çalıştırmaya yetecek seviyede enerji üretiyor.

Şarj Aletlerinden Kurtulabiliriz

Cihazın sadece 307 gram ağırlığında olduğu ve 2 ila 6 buçuk kilometre yürüyüş yapan kişiler üzerinde test edildiği ifade edilirken, araştırma ekibinden Wei-Hsin Liao, "İnsan gücüyle çalışan ekipman sayesinde bireyler, kullanışlı olmayan günlük şarj aletlerinden kurtulabilir." diye konuştu.

Doğal hareketler vasıtasıyla ücretsiz elektrik üreten bu cihazın, özellikle elektriğe erişimde sıkıntı yaşayanlar için çok faydalı olacağı düşünülüyor. Doğa tutkunları ve dağcılar gibi birçok kişi için de bu cihazın oldukça popüler olacağı tahmin ediliyor.