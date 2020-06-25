Bu Şehirde Yürürken Telefonla Konuşmak Yasak!

Yürürken telefon kullanmak çok tehlikeli; kişi hem kendisini hem de çevresindekileri tehlikeye atıyor. Japonya’nın bir şehrinde insanların hareket halindeyken telefon kullanmamaları gerektiğini anlamaları için yeni bir uygulama başlatıldı.

Japonya İlk Ülke Oldu!

İnsanların dışarıda, halka açık yerlerde yürürken akıllı telefonlarını kullanmalarını yasaklayan ilk ülke Japonya oldu. Japonya’nın Yamato şehrinde Kanagawa Eyaleti meclisinde alınan kararla yayaların sokak ve park gibi kamusal alanlarda, trafiğin düzenini bozacak şekilde telefonlarını kullanmaları yasaklandı. İlginç olarak önümüzdeki Çarşamba günü yürürlülüğe girecek kuralı çiğneyenlere herhangi bir ceza verilmeyecek, cezai işlem uygulanmayacak.

Şehir Ocak ayında iki yerde yaklaşık 6000 yayayı gözlemleyerek bir çalışma yürüttü ve yayaların yüzde 12’sine yakınının yürürken akıllı telefonlarını kullandığı tespit edildi. Anketin ardından taslak yönetmelik 1 Haziran’da şehrin meclisine sunuldu.