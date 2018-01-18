Yürüyerek Kripto Para Kazanmak İster Misiniz?

Şimdilik yalnızca iPhone kullanıcıları için sunulan ve spor yaptıkça kripto para hediye eden Sweatcoin uygulaması, 5 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip. Son zamanlarda bir hayli popüler olan Sweatcoin, benzer uygulamalara göre hem daha güvenilir hem de daha kazançlı.

Yürüdükçe veya spor yaptıkça kullanıcısına Sweatcoin veren uygulama, atılan adımı hesaplıyor ve ödemenizi günlük olarak yapıyor. Ayrıca hile yapma gibi durumların önüne geçmek için direkt olarak GPS'den yardım alan Sweatcoin, her 1000 adıma ortalama 95 Sweatcoin vermesiyle dikkat çekiyor. Ayrıca sadece App Store üzerinden indirilebilen uygulama, "En hızlı büyüyen uygulamalar" listesinde WhatsApp'ı sollamayı başardı.

Sadece iPhone kullanıcılarına sunulan ve Android hakkında yorum yapılmayan Sweatcoin, 5.7 milyon dolarlık hacime sahip. Şimdiden pek çok yatırımcının ilgi alanına girmiş olan Sweatcoin, her geçen gün daha da büyüyor ve son bir yıl içerisinde gelirini yüzde 266 oranında arttırmış durumda.

Sweatcoin Türkiye'de Çalışıyor mu?

Çıkış yaptığı süreçten bu yana Avrupa'nın çeştili ülkelerinde hizmet veren Sweatcoin, maalesef ülkemizde aktif değil. Zaten sadece iPhone kullanıcılarının erişebildiği uygulamanın Türkiye'de ne zaman hizmet vereceği belli değil.