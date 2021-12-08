Yusaku Maezawa'nın Uzay Yolculuğu Başladı!

Japon milyarder Yusaku Maezawa, uzay yolculuğuna bu sabah itibarıyla çıktı. Aylardır eğitim alan Maezawa'nın Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) yolculuğu başladı. Boykonur Uzay Üssünden fırlatılan roket ile yolculuğa çıkan Maezawa'ya ilişkin detaylar haberimizde.

Yusaku Maezawa Uzaya Gönderildi

Yusaku Maezawa, asistan Yozo Hirano ve Rus kozmonot Aleksandr Misurkin, bu sabah saat 10.38 itibarıyla Kazakistan'da yer alan Baykonur Uzay Üssünden fırlatıldı. Fırlatma, Rus yapımı Soyuz MS-20 ile gerçekleşti. Maezawa ve Hirano, Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) 12 gün geçirecek.

Maezawa'nın uzay yolculuğu için 100 gündür eğitim aldığı açıklandı. Japon milyarderin Uluslararası Uzay İstasyonuna seyahat etmesi, ISS'ye sivil gezilerin ilerleyen zamanlarda daha yaygın hale geleceğinin bir göstergesidir.

Yapılan açıklamaya göre araç, ISS'deki yerini altı saat içerçisinde alacak ve bugün saat 16.00'da yayın başlayacak. 100 Things You Want MZ To Do In Space isimli listede yer alan çeşitli aktiviteler yapılacak. Maezawa ve Hirano, uzayda gerçekleştirdikleri aktiviteleri kayıt edecek ve bu videoları YouTube kanalına yükleyecek.

Listede yer alan aktivitilere göre Maezawa, ISS'de astronotlara deneylerinde yardım edecek, uzaylı arayacak, meteor yağmurlarını video kaydına alacak, insanlardan gelen soruları yanıtlamaya çalışacak, ters takla atmayı deneyecek, yapboz parçalarını birleştirmeye çalışacak ve daha pek çok aktivite gerçekleştirecek.

これは本物の宇宙です 💫 The #SoyuzMS20 spacecraft reaches orbit 🚀



Cosmonaut Alexander Misurkin and spaceflight participants Yusaku Maezawa and Yozo Hirano are on their way to the @Space_Station! The docking will take place in 6 hours.



Broadcast will start at 13:00 UTC pic.twitter.com/GG2GIe5LlJ — РОСКОСМОС (@roscosmos) December 8, 2021

Bir Uzay Çöpü ISS'e Yol Değiştirtti

1994 yılından kalmış uzay çöpü, ISS'in (Uluslararası Uzay İstasyonu) yolundan çıkmak zorunda kalmasına neden oldu. Bu da Dünya'nın yörüngesindeki uzay enkazlarının gittikçe çoğalmasından kaynaklanan artan riske dikkat etmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya çıkardı.

Reuters tarafından paylaşılan bilgilere göre Roscosmos, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yörüngesine dönmeden önce 1994 yılına dayanan fırlatmadan geriye kalan bir parça uzay enkazından kaçınmak için neredeyse üç dakika boyunca 300 metreden biraz fazla alçak seviyede seyrettiğini bildirdi.

Haber, Rus uzay ajansı Roscosmos'un başkanı Dimitry Rogozin'den geldi. Bu aynı zamanda gezegenin etrafını saran ve gittikçe de büyüyen çöp dalgasını içeren olayların en son haberi olma niteliğini taşıyor.

Uzay enkazının neden bu kadar endişe verici olduğunu anlamak için oradaki cisimlerin ne kadar hızlı hareket ettiğini düşünmek gerekiyor. NASA'ya göre yörüngedeki nesneler saatte yaklaşık 28.160 kilometreye varan hızlarda hareket ediyor. Oradaki uzay çöplerinin neredeyse tamamı metal olduğu için çarpışmalar sonucunda doğabilecek sorunlar da çok büyük tehdit niteliğinde olabilir.