Yusaku Maezawa'nın Uzay Yolculuğu Başladı!

Japon milyarder Yusaku Maezawa, uzay yolculuğuna bu sabah itibarıyla çıktı. Aylardır eğitim alan Maezawa'nın Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) yolculuğu başladı. Boykonur Uzay Üssünden fırlatılan roket ile yolculuğa çıkan Maezawa'ya ilişkin detaylar haberimizde.

Yusaku Maezawa, asistan Yozo Hirano ve Rus kozmonot Aleksandr Misurkin, bu sabah saat 10.38 itibarıyla Kazakistan'da yer alan Baykonur Uzay Üssünden fırlatıldı. Fırlatma, Rus yapımı Soyuz MS-20 ile gerçekleşti. Maezawa ve Hirano, Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) 12 gün geçirecek.

Maezawa'nın uzay yolculuğu için 100 gündür eğitim aldığı açıklandı. Japon milyarderin Uluslararası Uzay İstasyonuna seyahat etmesi, ISS'ye sivil gezilerin ilerleyen zamanlarda daha yaygın hale geleceğinin bir göstergesidir.

Yapılan açıklamaya göre araç, ISS'deki yerini altı saat içerçisinde alacak ve bugün saat 16.00'da yayın başlayacak. 100 Things You Want MZ To Do In Space isimli listede yer alan çeşitli aktiviteler yapılacak. Maezawa ve Hirano, uzayda gerçekleştirdikleri aktiviteleri kayıt edecek ve bu videoları YouTube kanalına yükleyecek.

Listede yer alan aktivitilere göre Maezawa, ISS'de astronotlara deneylerinde yardım edecek, uzaylı arayacak, meteor yağmurlarını video kaydına alacak, insanlardan gelen soruları yanıtlamaya çalışacak, ters takla atmayı deneyecek, yapboz parçalarını birleştirmeye çalışacak ve daha pek çok aktivite gerçekleştirecek.

これは本物の宇宙です 💫 The #SoyuzMS20 spacecraft reaches orbit 🚀



Cosmonaut Alexander Misurkin and spaceflight participants Yusaku Maezawa and Yozo Hirano are on their way to the @Space_Station! The docking will take place in 6 hours.



Broadcast will start at 13:00 UTC pic.twitter.com/GG2GIe5LlJ