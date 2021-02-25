Yutması Zor Hapları Bu 2 Yöntemle Kolayca Yutabilirsiniz

Yutması zor haplar yalnızca bir metafordan ibaret değildir. Bazı hapları yutmak son derece zor ve rahatsız edici olabilir. Her üç kişiden birinin tıkanmasına, kusmasına veya boğulmasına yol açabiliyor. Bu şüphesiz ki insanların ilaçlarını düzenli olarak almasının önündeki en büyük engellerden biri ve hapların alınmaması, onların sağlık durumunun daha da kötüleşmesine neden olabilir.

Yiyecekleri ve sıvıları kolaylıkla alabilmesine rağmen hap alınmasının gerektiği zamanlarda hapları yutmakta zorluk çeken insanları sıklıkla görüyoruz. Spaulding Rehabilitation Hospital'dan Denise Ambrosi, bazı insanların hap yutmaktan gerçekten hoşlanmazken bazı insanların da yutma becerisini olumsuz etkileyen fiziksel sorunları olduğunu söylüyor.

Yutması Zor Haplar Nasıl Kolayca Yutulur?

Almanya'da yer alan Heidelberg Üniversitesinden bazı araştırmacıların gerçekleştirmiş olduğu bir araştırma, hap yutmada güçlük çeken insanlara yardımcı olabilir. Annfammed'de yayımlanan araştırma, insanların alırken zorlandığı hapları daha kolay bir biçimde yutmasını sağlayacak iki teknik içeriyor.

Siz de göz korkutucu büyüklükte hapları yutmakta güçlük çekiyorsanız aşağıdaki iki yöntemden birini kullanarak hapları nasıl büyük bir kolaylıkla yutabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

1. Pop-Bottle Yöntemi

Pop-bottle yöntemi özellikle yemek veya içmek istemediğimiz ancak yemek veya içmek zorunda olduğumuzda etkisini daha az hissetmemize yardımcı olacak bir metottur. Ne kadar büyük ve göz korkutucu olursa olsun, hapı saniyeler içerisinde içmenizi sağlayacak bu metodu uygulamak için şu adımları takip edebilirsiniz:

Plastik bir pet şişe alın ve şişenin içine su doldurun. Hapı dilinize koyun ve dudaklarınızla şişenin ağzını sıkıca kapatın. Biberon kullanıyormuşsunuz gibi suyu emmeye başlayın. Bu işlemi yaparken şişenin hava almasına izin vermediğinizden emin olun.

Bilim insanlarına göre hapları yutmakta güçlük çeken yaklaşık 140 kişiden gözleri kapalıyken çok büyük hapları bu yöntemi kullanarak test etmeleri istendi. Test sonrasında bu yöntemin hapın bardaktaki sudan bir yudum alıp yutulmaya çalışıldığı geleneksel yönteme kıyasla yüzde 60 daha fazla başarılı olduğu ortaya çıktı.

2. Lean-Forward Yöntemi

Araştırmacılara göre öne bu yöntem, Pop-Bottle yöntemine kıyasla çok daha başarılı sonuç veren bir yöntem oldu. Eski yönteme göre %89'luk bir gelişme kaydeden bu yöntemin adımları şu şekilde:

Hapı dilinize yerleştirin.

Bir yudum su alın ama suyu hemen yutmayın.

Kafanızı hafifçe öne eğerek çenenizi göğsünüze doğru yaklaştırın.

Başınız bu şekilde bükülü haldeyken hapı suyla birlikte yutun.

Ambrosi, bu hap yutma tekniklerini denemek için aceleci davranılmaması gerektiğinin de altını çizdi. Çalışmada kullanılan yöntemlerin insanların hap yutma başarısını önemli ölçüde etkilediği ortaya çıktı ancak araştırmacılar bu çalışmayı gerçekleştirirken fiziksel farklılıkları dikkate almadı.

Hapları yutmakta zorlanıyorsanız bu yöntemlerden birinin sizin için işe yarayıp yaramayacağı veya güvenli olup olmayacağı belli değil. Bu yöntemlerin herkeste işe yarayıp yaramadığının, herkes için güvenli olup olmadığının öğrenilmesi için daha kapsamlı bir değerlendirmeye ihtiyacı var.