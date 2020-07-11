Yüz İfadenizi Oyun Karakterlerine Aktaran Uygulama

Epic Games'in geliştirdiği yeni mobil uygulaması, insanların yüz ifadelerini kaydederek, Unreal Engine'e aktarıyor. Live Link Face adındaki uygulama sayesinde, insanların yüz ifadeleri kaydediliyor ve oyun karakterine aktarılıyor. İşte sadece iOS'da kullanılabilen Live Link Face!

Kaydedilen ifadeler Unreal Engine'e aktarılıyor

Günümüzdeki oyunlarda gerçekçilik çok önemli. Bu konuda oyun motoru büyük bir iş üstleniyor. Tabi Unreal Engine yıllardır kendisini kanıtlamış bir yazılım. Epic Games tarafından geliştirilen Unreal Engine, şimdi yine Epic Games'in mobil uygulaması ile birlikte çalışıyor.

Live Link Face adındaki uygulama, iOS kullanıcılarına sunuldu. Uygulamada kamerayı kendinize doğrulttuğunuzda yüz ifadeniz kaydediliyor. Kaydedilen yüz ifadeniz kolaylıkla Unreal Engine'e aktarılıyor. Unreal Engine'de tutulan bu ifadeler gelecekteki oyunlarda, karakterlerin yüzlerine yansıyacak.

Live Link Face, App Store'da ücretsiz olarak sunulan bir uygulama. Yüz ifadesini oyunlarda görmek isteyen kullanıcılar, bu hizmete şu anda sadece iOS işletim sistemli cihazlar üzerinden erişebiliyor. Bakalım Epic Games, bu yöntem ile yeni oyunlarında gerçekçiliği ne kadar geliştirecek.