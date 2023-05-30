Yüz Kilidi ile Açılabilen Yeni Otomobil: Genesis GV60

Genesis GV60 isimli otomobil, alışılmışın aksine biyometrik güvenlik adında yeni bir güvenlik sistemi ile geliyor. Bu, anahtar veya telefona ihtiyaç duymadan aracın kilidini açmak ve çalıştırmak için yüzünüzü ve parmak izinizi kullanabileceğiniz anlamına geliyor.

Face Connect adı verilen sistem, kızılötesi kamerayı kullanarak yüzünüzü tarıyor ve arabaya kaydettiğiniz 3D görüntüyle karşılaştırıyor. Bu sayede birinin arabanızı çalması çok daha zor hâle geliyor çünkü bunu yapmak için yüzünüze ya da parmak izinize sahip olması gerekiyor.

Yüz Kilidi Teknolojisi Nasıl Çalışıyor?

Aracın kilidini açmak için Face Connect'i kullanmak oldukça kolay. Kameraya bakarken kapı koluna dokunmanız yeterli. Keza bu da yanından geçtiğinizde arabanın kilidinin yanlışlıkla açılmamasını sağlıyor. Ayrıca parmak izi ve yüz profilinizi otomobilin ekranında ayarlayarak birden fazla kullanıcı eklemeyi de kolaylaştırabiliyorsunuz. Bu, arabayı paylaşan aileler için herkesin kendi profiline sahip olabileceği harika bir özellik.

Face Connect'e ek olarak, GV60 ayrıca Dijital Anahtar girişi de sunuyor. Bu, anahtarı telefonunuza kaydetmenize ve yalnızca anahtarınızla araca erişmenize ve aracı sürmenize olanak tanıyor.

GV60'ta Face Connect'i kurmak da son derece kolay. Kurulum araçtaki ekrandan yapılabiliyor ve parmak izinizi ve yüzünüzü profilinize eklemeye başlamak için yalnızca birkaç dokunuş yeterli oluyor.

Face Connect'in yalnızca bunun için gerekli donanıma sahip olan 2023 Genesis GV60'ta mevcut olduğunu belirtmek gerek. Bununla birlikte, biyometrik güvenlik daha yaygın hâle geldikçe, gelecekte diğer otomobillerde de benzer teknolojileri görebiliriz.