Yüz Maskesi Beklenilen Etkiyi Sunmuyor Olabilir

Covid-19 ile mücadele edebilmek adına uygulanabilecek pek çok yöntem var. Örneğin kişisel hijyene dikkat etmek, sosyal mesafe kurallarına uyum sağlamak ve toplu alanlarda maske takarak dolaşmak bunların arasında yer alıyor. Öte taraftan uzmanlar, yüz maskesi konusunda bazı soru işaretlerine sahip gibi gözüküyor. İşte konu hakkında merak edilen detaylar!

Yüz Maskesi Virüsten Korunmaya Yardımcı Oluyor mu?

Maskeler üzerinde yapılan araştırmalar ve çalışmalar bulunduğumuz süreçte tam olarak kesin değildir. Yine de eksik kanıt grubuna dayanarak kararlar vermek, kanıtları tamamen görmezden gelmeye nazaran daha iyi bir seçim olabilir. Pek çok ülke salgının başladığı ilk dönemlerde herkesin maske takmasına gerek olmadığını söyledi. Bunun ardından birdenbire bir değişiklik yapıldı ve toplu alanlarda bulunan herkesin maske takması istendi. Peki ama bunların hangisi doğru?

Ne yazık ki kimse emin değil.

Maskelerin ağızdan çıkabilecek virüslerin bazı parçacıklarını durdurduğunu gösteren birkaç çalışma bulunuyor. Bu durum, maskelerin başkalarını korumaya yönelik bir potansiyelinin bulunduğunu gösterir. 1 Haziran tarihinde yapılan analizler de maske takmanın gözleri koruma ve sosyal mesafeyi sağlama ile birlikte uygulandığında yayılımı azaltabileceğini gösteriyor. Ancak araştırmacılar, bu araştırmanın yüksek derecede belirsizlik içerdiğini itiraf etti.

Şu aşamada net sonuçlara ulaşabilmek adına yeterli verilere sahip değiliz. Buna karşın herkesin maske takması, hasta kişinin virüsleri yayması ve sağlıklı kişinin virüsleri alması açısından kayda değer bir önlem olabilir. Bu nedenle daha net sonuçlara ulaşıncaya kadar yerel sağlık birimlerinin uyarılarını dikkate almakta fayda var.