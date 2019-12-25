Yüz Tanıma Algoritmaları, Görüntüleri İzinsiz Olarak Kullanıyor

Yüz tanıma teknolojileri güvenlik açısından faydalı olsa da algoritma geliştirmek için kişilerin görüntülerinin izinsiz olarak kullanılması sorun yaratacak gibi görünüyor. Bu konuda özellikle ABD hükümeti ve ABD’deki şirketlerin yüz tanıma programlarını, göçmenlerin ve istismara uğramış çocukların görüntülerini izinsiz olarak kullanarak test ettiği söyleniyor.

Yüz tanıma sistemleri ile ilgili olarak Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) bu sistemlerin önyargılı olduğunu, 99 şirket tarafından federal veri tabanlarından alınan ve 18 milyon görüntü ile geliştirilen yaklaşık 200 yüz tanıma algoritmasını değerlendirerek ortaya çıkardı. NIST'in raporuna göre yerli Amerikalılar, zenciler ve Asyalılar en yüksek yanlış eşleşme oranlarına sahip. Sabıka fotoğrafları arasında ise zenciler ve Asyalılar, yerlilere göre 10 ila 100 kat arasında daha fazla yanlış tanımlanıyor.

Yüz tanıma sistemlerinin geliştirilme amaçlarının aksine beyaz olmayan kişilere karşı bulunan önyargıyı güçlendirdiğini gösteren NIST’in raporu, sistemin önyargılı olması ve yanlış eşleşmeler yapması nedeniyle suçsuz insanların sorgulanması ve tutuklanması gibi durumlara neden olabileceklerini gösteriyor.

Yüz tanıma sisteminin ırksal ayrımcılığı güçlendirmesinin yanında göçmenlerin ve istismara uğramış çocukların hatta ölü insanların görüntülerini kullanması ise etik açıdan sıkıntı yaratan bir durum. ABD'deki bu durum insanlar tarafından daha çok tepki toplayacak gibi görünüyor.