Yüz Tanıma Teknolojisi ABD’de İkinci Kez Yasaklandı

Teknolojinin en ileri noktalarından bir tanesi olarak sayılabilecek yüz tanıma teknolojisi, ABD'li bazı belediyeler tarafından tehlikeli bulunuyor. Her ne kadar Çin, yüz tanıma teknolojisini neredeyse her yerde kullanırken, ABD yetkilileri bu konuda biraz daha tedirgin. Massachusetts Somerville belediye meclisi, bu konuyu tartıştı. İşte haberimizin detayları.

Bu belediye Meclisi'nde yapılan tartışmada, yüz tanıma teknolojilerinin insanları özellikle de kadınları ve beyaz olmayanları yanlış tanıyabildiği ifade edildi. Belediye meclislerinin yüz tanıma teknolojisini kullanması halinde, ırkçılığın da önünün şiddetle açılacağı söylendi.

Yüz tanıma teknolojisi kişi haklarını ihlal edebilir

Bireyselliğe en çok değer veren ülkelerden bir tanesi olarak bilinen ABD’de daha önce San Francisco yönetimi tarafından da bu teknoloji yasaklanmıştı. Elbette bu yasaklar sadece kamusal hizmetler de geçerli sayılıyor. Bunun dışında şirketlere yüz tanıma teknolojisi ile ilgili herhangi bir kısıtlama getirilmiyor.

Amerika Sivil Özgürlükler Birliği daha fazla şehrin yüz tanıma teknolojisine karşı bir yönetmelik çıkarmasını istiyor. Her ne kadar yüz tanıma teknolojisini geliştiren Amazon gibi şirketler suçluluk oranlarını düşürmek istediklerini söyleseler bile, bunun toplumu kontrol etmek için de kullanılabileceği unutulmamalı.

Yüz tanıma teknolojisinin kullanılması, şehirdeki herkesin kimliklerini yüzlerinde taşıması anlamına gelecektir. Amerika Sivil Özgürlükler Birliği gibi kuruluşlar, sürekli olarak bu tarz kişisel haklara saldırıda bulunabilecek teknolojilerle savaşıyoru. Peki sizce de yüz tanıma teknolojisi bireysel özgürlük alanını daraltıyor mu? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.