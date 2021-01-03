Yüz Yüze Eğitim Ne Zaman Başlayacak? İşte Açıklama!

“Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?” sorusu son dönemin en çok merak edilen sorularından bir tanesidir. Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan konu ie ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

Yüz Yüze Eğitim Başlayacak mı?

Yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile eğitim öğretimin uzaktan olarak devam edilmesi kararı alınmıştı. Peki, okullar ne zaman açılacak? Çok sayıda öğrenci, veli ve öğretmen bu sorunun yanıtını merak ediyor. Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi, yılbaşında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sonucunun okulların açılmasında belirleyici etkenlerden bir tanesi olacağını söyledi.

Yılbaşındaki sokağa çıkma kısıtlamasının sonuçlarının 2 hafta içinde kendini göstereceğini belirten Prof. Dr. Necmi, "Kısıtlama ile hastalık seyrinde ciddi bir düşüş olmasını öngörüyoruz. Zaman zaman maalesef ihlallerle karşılaşılmış olmasına rağmen ülke genelinde uyum oranı yüksekti. Uzun süredir hafta içi ve hafta sonu kısıtlamaların ardından elde edilen olumlu sonucun, yılbaşı haftasını kapsayan yaklaşık 3,5 gün süren yasaklarla birlikte daha belirgin olarak kendini göstereceğini bekliyoruz. Bu nedenle yılbaşındaki sokağa çıkma kısıtlamasının sonucu okullarda yüz yüze eğitimin başlamasında belirleyicilerden olacak” dedi.

Prof. Dr. Necmi, "Okullarda yüz yüze eğitimin 15 şubat sonrası açılması daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu durumda da yine kademeli olarak okullar açılmalı. Zaten ona okulları açıldı, daha küçük sınıflardan başlayarak ilerlenecektir. İlkokul, ardından sınava girecek orta ve lise son sınıflar, daha sonra ise ara sınıflar gibi kademeli olarak açılacağı kanısındayım” ifadelerini kullandı ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Bu dönemde İl Hıfzıssıhha Kurullarına yine çok iş düşecektir çünkü okullar açıldıktan sonra bir okulda hasta sayısı çoğalırsa sınırlı bir kapatma ve uzaktan eğitimle devam edilmesi söz konusu olacaktır. Eylül-Ekim ayında da benzer bir yaklaşım olmuştu."

Eylül ve ekim aylarında bir süreliğine okulların açıldığını belirten Prof. Dr. Necmi, "O dönem okula gelen ile gelmeyen çocuklar kıyaslandığında, açıkçası okula gelenlerde çok ciddi bir enfeksiyon farkı görülmedi, hatta okula gelenlerde daha az enfeksiyon görüldüğü konusunda bilgiler söz konusu. Bunun da okula gelenlerin daha kontrollü olduğu, maske kullanıma özen gösterdiği, okula gelmeyenlerin ise parka ve dışarıda zaman geçirdiği, bulaşı yüksek olduğu yerlerde bulunduğu yönünde oldu” şeklinde konuştu.

Okullarda Telafi Sınavı Ne Zaman Olacak?

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi, yeni tip koronavirüs salgını ile mücade kapsamında bir süre daha eğitim ve öğretime çevrim içi olarak devam edildiğini söyledi. Prof. Dr. Necmi, alınan kararla 4 Ocak 2021 tarihinden sonra okullarda telafi sınavlarının yapılmasının mümkün olabileceğini ifade etti.