Yüz Yüze Eğitim Devam Edecek mi? MEB Açıkladı!

Yüz Yüze eğitim devam edecek mi? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitim öğretimin nasıl devam edeceğine ilişkin oldukça önemli açıklamalarda bulundu. MEB tarafından yapılan açıklamaya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Yüz Yüze Eğitim Devam Edecek mi Sorusunun Yanıtı Belli Oldu

Dün gerçekleşen Kabine Toplantısının ardından koronavirüs risk haritası yayımlandı. Kırmızı renkli yani çok yüksek risk seviyesine sahip olan il sayısı 17 iken 58'e yükseldi. Salgınla mücadele kapsamında maske, sosyal mesafe ve hijyen büyük bir rol oynuyor ancak bu kurallara pek uyulmuyor. Bunun sonucunda ise vaka sayılarında çok ciddi bir artış yaşanıyor. Öyle ki 29 Mart tarihinde vaka sayısı 32 bin 404'e ulaşırken hasta sayısı ise 1325'e yükseldi.

Vaka sayılarının hızlı bir şekilde artmaya devam etmesi ve risk haritasında kırmızı renkli illerin sayısında ciddi bir artışın meydana gelmesinin ardından çok sayıda öğrenci, veli ve öğretmenin kafasında yüz yüze eğitimin devam edip etmeyecğeine dair birtakım soru işareti oluşmuştu. MEB, yazılı bir açıklama yaparak kafalarda oluşan soru işaretlerini giderdi.

Habertürk'teki habere göre Milli Eğitim Bakanlığı, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Eğitimde yerinde karar uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edilecektir" ifadelerini kullandı.

MEB, "Bu kapsamda; tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12'inci sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecektir. Ortaokul 5, 6 ve 7'nci sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş, risk durumu haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzısıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacaktır" ifadelerine yer verdi ve şu şekilde devam etti: