Yüz Yüze Eğitim Eylülde Başlayacak mı? Bakan Selçuk Açıkladı

Yüz yüze eğitim eylül ayında başlayacak mı? Bu soru, çok sayıda öğrenci, veli ve öğretmen tarafından oldukça uzun bir süredir merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konu ile ilgili açıklama yaparak öğrenci, veli ve öğretmenlerin kafasında oluşan soru işaretlerini giderdi. Bakan Selçuk tarafından yapılan açıklamaya dair detaylar haberimizde.

Yüz Yüze Eğitim Eylülde Başlayacak mı Sorusu Yanıtlandı

Eğitim öğretim, yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile oldukça uzun bir süredir uzaktan olarak devam ediyor. Ülkemizde aşılama çalışmaları uzun bir süredir devam ediyor fakat ortaya çıkan yeni varyantlar nedeni ile vaka sayıları yeniden artmaya başladı.

Yeni eğitim öğretim döneminde eğitimin uzaktan olarak devam edip etmeyeceği bir süredir merak ediliyordu. Özellikle vaka sayılarının yeniden hızlı bir şekilde artmaya başlaması, merak seviyesini üst seviyeye taşımıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konu ile ilgili önemli bir açıklamada bulunarak merak edilen soruyu yanıtladı.

Bakan Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada, "Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme eylül ayında başlayacağız inşallah" ifadelerini kullandı. Bakan Selçuk tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Etkinliklerimiz yaz boyu telafi kapsamında devam ediyor. Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme Eylül ayında başlayacağız inşallah. Aşı olan herkes, kendi sağlığının takipçisi ve yüz yüze eğitime başlama sürecinin destekçisidir."

Etkinliklerimiz yaz boyu telafi kapsamında devam ediyor. Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme Eylül ayında başlayacağız inşallah. Aşı olan herkes, kendi sağlığının takipçisi ve yüz yüze eğitime başlama sürecinin destekçisidir. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) July 24, 2021

Koronavirüs Kısıtlamaları Sonbaharda Yeniden Gelecek mi?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, geçtiğimiz günlerde kısıtlamaların sonbahar mevsiminde tekrar gelip gelmeyeceği ile ilgili oldukça önemli bir açıklama yapmıştı.

Prof. Dr. Yiyit, "Sonbahara çift doz aşılarımızı olmuş bir şekilde girmezsek kısıtlamalı hayata geri dönmek zorunda kalabiliriz" ifadelerini kullanmıştı. Koronavirüsün şu anda yeni bir mutasyonla karşımıza çıktığını ifade eden Prof. Dr. Yiyit, açıklamasına şu sözler ile devam etmişti: