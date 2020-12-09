Yüz Yüze Eğitim Ne Zaman Başlayacak? Açıklama Geldi

Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Artan koronavirüs vakaları sonrasında yüz yüze eğitime ara verilmişti. Veliler ve öğrenciler yeninden yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı. Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte yanıtı.

Okullar Ne Zaman Açılacak? Yüz Yüze Eğitim Ne Zaman Başlayacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AHaber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a koronavirüs nedeniyle ertelenen yüz yüze eğitimin 4 Ocak'ta başlayıp başlamayacağı soruldu.

Ziya Selçuk yüz yüze eğitim ile yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"4 Ocak bizim için umut vadeden, iyimser bir tahmin. Sonrasında ara tatil dönemi geliyor, sonrasında ikinci dönem gelecek. Bunların hepsini, her şekilde değişikliği dikkate alarak düşünüyoruz. Tarihlerde değişiklik yapmak, açılışta, kapanışta, tatillerde vesaire. Biz son derece esnek bir yapıyla gitmeyi zaruri buluyoruz. Önümüzdeki süreçte de salgının seyri düştüğünde gerekeni yapacağız. "Risk varsa biz orada yokuz, geri duruyoruz. Çözüm varsa hemen ileri atılıyoruz, asla geri durmuyoruz. Sistemi çok daha iyi yürütebilelim diye yüz yüze eğitime geçmeyi arzu ediyoruz ama ne kadar isteğim, arzum olursa olsun riski gördüğüm anda da en yüksek seviyede freni ben yapıyorum. Bu konularda bilim insanlarıyla sürekli istişaredeyim."

Sizler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklama hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce okullar açılmalı mı? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor.