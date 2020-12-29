Bilim Kurulu Üyesi Yüz Yüze Eğitim İçin Tarih Verdi!

Eğitim ve öğretim yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile uzaktan olarak devam ediyor. Peki, önümüzdeki dönem yüz yüze eğitim başlayacak mı? Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, okulların ne zaman açılabileceğine dair oldukça önemli açıklamalarda bulundu.

Yüz Yüze Eğitim Ne Zaman Başlayacak?

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yüz yüze eğitimde şubat ayının başlarındaki vaka sayıları, hasta sayıları, hastanelerdeki doluluk oranlarına dair veriler incelenip ona göre karar verilecektir. Başlayabilir; ama başlaması da tabii temel eğitim dönemindeki çocuklardan başlayarak yine olur. Tıpkı geçtiğimiz sonbaharda olduğu gibi” şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Kayıpmaz, “Öncelikli olarak belirli sınıflardan başlayarak yine kademeli ve seyreltilmiş bir eğitim olabilir ikinci dönem için ama bunu da henüz konuşmak için erken. Bunu da Şubat ayında tekrardan bir masaya yatırmak gerekecektir" ifadelerini kullandı.

Yılbaşı ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Doç Dr. Kayıpmaz, "Yılbaşındaki kapatmanın da önemli etkisi olacak. Burada tıpkı Kurban Bayramında söylediğimiz gibi yılbaşı da önemli bir eşik. Dışarıda toplanmak yasak; ama evlerde de bir araya gelmemeye özen göstermek durumundayız. Hem komşularımız hem akrabalarımız hem sevdiklerimizle uzaktan yeni yıla girmek durumundayız çünkü ev içinde, apartman içinde komşularla toplanma gerçekleştiğinde hastalık da kendini yaymak için fırsat bulacak” dedi.

Doç. Dr. Emre Kayıpmaz, “Maskesiz geçirilen süre arttıkça birçok kişinin hastalığı kapma ihtimali var. Ondan dolayı yılbaşı kritik bir eşik. Yılbaşına dikkat etmemiz lazım. Kesinlikle vatandaşlarımız Kurban Bayramında yapılan hataları yapmamalılar. Hane halkıyla bir evcil hayvanımızla kedimizle vakit geçirebiliriz. Bazı otel ve villalar kiralayanları duyuyoruz. Mutlaka evlerinde hane halkıyla girin yeni yıla” ifadelerine yer verdi ve açıklamasına şu şekilde devam etti: