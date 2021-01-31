Yüz Yüze Eğitim Ne Zaman Başlayacak? İşte Yanıt

Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, okulların ne zaman açılması gerektiğine ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu.

Yüz Yüze Eğitim İçin Tarih Verildi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz haftalarda “15 Şubat’tan itibaren sizleri okullarda görmek, okullarda karşılamak istiyoruz. Salgın koşullarını dikkate alarak bu değerlendirme yapılıyor. Baharı okullarımız da hep birlikte karşılayalım” ifadelerini kullanmıştı. Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, okulların açılma tarihine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yaptığı açıklamada, "Şu anki artan vakalarla beraber şubat ayı başında bir daha değerlendirmenin daha doğru olacağını kanısındayım. Şu an için okulların açılması veya diğer kısıtlamalar ile ilgili kararları değerlendirmek için biraz erken olacağı kanısındayım. Çünkü aşılama ocak ayının ortası itibariyle başladı” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. İlhan, “Daha aşının 2'nci dozunu sağlık çalışanları ya da hasta oldukları zaman en çok hayatlarını kaybeden büyüklerimiz olmadı. Bu nedenle en azından 2'nci doz aşılama yapıldıktan sonra peyderpey kısıtlamaların ve okulların açılmasını düşünmek daha doğru olacağı kanısındayım. Bir hesap yapacak olursak aşılamaya ocak ayının ortası gibi başladık. Şubat ayının ortasında 1 doz daha aşı yapılacak olursa antikorların oluşma düzeyinin en iyi 7'nci haftadan sonra olduğunu varsayarsak, mart ayının ortası gibi bazı şeyleri değerlendirmenin daha doğru olacağını düşünüyorum. Bu benim kişisel görüşüm" dedi.

Koronavirüs kısıtlamalarına ilişkin önemli açıklamada bulunan Prof. Dr. İlhan, "Örneğin, mutasyonu 2 aydır konuşuyoruz. Bir şeye başladıktan sonra tekrar geri adım atmak çok zor oluyor. O nedenle yayılma patenine bakmak gerekiyor. 'Mutasyonlu virüs ne kadar yayılıyor', 'ne kadar çok kişiyi etkiliyor', 'ne kadar ağır hastalık yapıyor' ona göre değerlendirmek gerekiyor. Çünkü mutasyon varsa ve hızlı yayılıyorsa, pek çok alanı etkileyecektir. Şu an 7 binlere çıkan vaka sayımız var. Şu an mutasyonlu virüs olduğu için açıkçası kısıtlamaların kaldırılması ya da gevşetilmesini konuşmak için erken olduğunu düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.