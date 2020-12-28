Yüz Yüze Eğitime Verilen Ara Uzatıldı: Yüz Yüze Eğitim Ne Zaman Başlayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleşen kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar yaptı. Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Yüz yüze eğitime verilen ara uzatıldı. İşte Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklama ve detaylar.

Yüz Yüze Eğitim Ne Zaman Başlayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında "Okullarımızdaki yüz yüze eğitime verdiğimiz arayı 15 Şubat 2021'e kadar uzatıyoruz" dedi. Yüz yüze eğitim 15 Şubat 2021 tarihine kadar yapılmayacak.

Erdoğan açıklamasının devamında şu cümlelere yer verdi:

Koronavirüsü salgını mutasyonların yol açtığı belirsizliklerle ağırlaşarak devam ediyor. Türkiye her alanda salgın sürecini başarıyla yöneten ülkelerin arasında yer alıyor. Aldığımız kararların yol açtığı sıkıntıları doğrudan bireylere yönelik desteklerle hafifletmeye çalışıyoruz.

1 milyon 240 bin esnafımıza 5 milyar liralık destek paketini kamuoyuyla paylaşmıştık. Kısa çalışma ödeneğini kapsayan sosyal koruma kapsamındaki tüm destekleri devam ettiriyoruz. Milletimize aktardığımız nakdi destek miktarı 45,5 milyar liraya yaklaştı.

Hiç şüphesiz salgın döneminde dünyanın geri kalanı gibi herkesin umudu aşı çalışmalarıdır. Aşı tedarik ve geliştirme çalışmalarının gerisinde kalmamız kesinlikle mümkün değildir. Tüm aşı çalışmalarını yakından takip ediyor, neticesine göre anlaşmaları yapıyoruz.

Çin'den sipariş verdiğimiz aşıların yılbaşından önce ülkemize gelmesini ümit ediyoruz. Konunun her gündeme gelişinde ilgili bakanlıklarımıza aşıların yakından takip edilmesi konusunda kesin talimat veriyorum. İnşallah kendi üretimimiz olan aşıyı en kısa sürede milletimizin hizmetine sunmakta kararlıyız.

Son dönemde dijital altyapıda, siber güvenlik konularında kimi zaman gizli, açık engellere maruz kaldığımız için stratejimizi yerli ve milli anlayışla şekillendirdik. İlk haberleşme uyduğumuz inşallah 2022'de uzaya gönderiyoruz.

Kendi milli siber güvenlik teknolojilerimizi geliştirmek suretiyle güçlü ve caydırıcı bir altyapı oluşturuyoruz. Mavi vatandan siber uzaya kadar her sahada egemenlik haklarımıza sahip çıkacağız.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisimizle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız öncülüğü ile uzun zamandır yürüttüğümüz çalışmalar sona gelmiştir. Ülkemizin dijital altyapılarını siber saldırılarına karşı inşallah güvenli hale getireceğiz. Türkiye'nin bu alanda kendi ürünleri, firmalarıyla uluslararası düzeyde söz sahibi olmasını da sağlayacağız.

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