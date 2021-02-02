Yüz Yüze Eğitimin Detayları Açıklandı

Pek çok öğrencinin hasret kaldığı yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından günün ilk saatlerinde yapılan açıklamalarla birlikte yüz yüze eğitimin detayları belli oldu. İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar ve dahası!

Yüz Yüze Eğitimin Başlangıç Tarihi Belli Oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamalarda "15 Şubat’ta köy okulların açılmasını kararlaştırdık. Olağan bir artış söz konusu olursa eğitime yeniden ara verilecektir. Özellikle söyleyeyim. 8 ve 12 sınıflar ile ilkokul ve özel okulların eğitim öğretimin 1 Mart’tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacak." demişti.

Bu açıklamanın ardından yüz yüze eğitimin yol haritası hakkındaki detaylara değinen Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda anaokulları ve köy okulları 15 Şubat 2021 tarihinde, ilkokullar ve ortaokullar ise 1 Mart 2021 tarihinde yüz yüze eğitime devam edecek.

Ziya Selçuk, konuşmasının devamında şu detaylara da değindi:

"15 Şubat pazartesi günü eğitime başlıyoruz. Köy okullarımızı tüm sınıflarda yüz yüze ve tam zamanlı olarak açıyoruz. Okul öncesine verdiğimiz önem bellidir. 15 Şubat’ta tüm bağımsız anaokullarımızı da açma kararı verdik. İlkokullarımız açılması kararını verdik, haftanın iki günü devam edecektir. 1 Mart tarihinde sınav dönemindeki öğrencilerimiz de tam zamanlı olarak açılacak. Sokağa çıkma kısıtlaması olan gün ve saatlerde öğrencilerimiz izinli sayılacaktır. Öğrencilerimizin okullarımızda yüz yüze eğitime katılımları velilerimizin kararına bağlı olacaktır. Bu durumda çocuklaırmız uzaktan eğitime devam edecek."

Yani 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren hem anaokullarında hem de köy okullarında yüz yüze eğitime geri dönülecek. Öte taraftan ilkokullar ve ortaokullar için bu tarih 1 Mart 2021 olarak belirlenmiş durumda. Şu aşamada yüz yüze eğitim tamamı ile velinin tercihine bağlı olacak. Eğer veli çocuğun yüz yüze eğitime dahil olmasını istemezse, bu sene için uzaktan eğitim ile devam edebilecek.

Peki siz yapılan bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce uzaktan eğitim başlamalı mı yoksa halen riskli mi? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.