İşte Yüz Yüze Eğitimin Detayları: Ders Saatleri Açıklandı!

MEB, 21 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim uygulamasına ilişkin teknik detayları içeren yazıyı il milli eğitim müdürlüklerine gönderdi. Yüz yüze eğitimde ders saatleri nasıl olacak? Konu hakkındaki detayları sizler için bir araya getirdik.

Yüz Yüze Eğitimde Ders Saatleri Nasıl Olacak?

Okulların açılacağı ilk hafta olan 21-25 Eylül'deki uyum programı, okul öncesi ve 1. sınıflarda "1 gün yüz yüze eğitim" şeklinde gerçekleştirilecek. İhtiyaç halinde her sınıftaki öğrenciler gruplara bölünerek yüz yüze eğitim yapılacak, grupların okula gelecekleri günler farklı olacak.

Okul öncesinde ilk hafta 1 gün 30'ar dakikalık 5, 28 Eylül-2 Ekim ve devamında, haftada 2 gün, günde 30'ar dakikalık 5 ders saati eğitim yapılacak. İlkokul 1. sınıf öğrencileri ilk hafta 30’ar dakikalık 5 ders saati uyum eğitimi alacak. Ders saatleri arasında 10'ar dakikalık dinlenme süresi olacak.

10 Eylül Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

10 Eylül itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 286.455 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6.895'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 1.209 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 255.407 olarak açıklandı.

Hemen aşağıdan paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

Aşağıda yer alan bağlantıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.