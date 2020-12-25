Yüz Yüze Sınavlar Ertelendi: Sınavlar Ne Zaman Yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabı üzerinden yüz yüze sınavların ertelendiğini duyurdu. Yüz yüze sınavlar ertelendi. Karne notu için sınavlar sömestr tatili sonrasına bırakıldı.

Yüz Yüze Sınavlar Ertelendi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada "İlk-ortaokul öğrencilerinin karne notu ders etkinliği katılım puanı üzerinden olacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz" cümlelerine yer verdi.

Selçuk'un yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Sevgili öğrencilerimiz, biz eğitimi, ders konularını sizlere yüklemek için değil; sizleri bilgiye yetiştirmek ve donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlamak için veririz. Sınavlar da bu bilgileri ne kadar aldığınızı ölçmek ve durumu değerlendirmek için yapılır. Sınavın başka bir amacı yoktur. Eğer bugün bir öğrenme kaybınız olur ve biz bunu fark etmezsek bu eksikler, hayatınız boyunca karşınıza çıkar. Bu yıl olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Süreç hızlı değişiyor; kararlar, uzun değerlendirmeler doğrultusunda alınıyor. Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığımızın değerlendirmeleri doğrultusunda yüz yüze sınav konusunu yeniden ele aldık. Aldığımız kararla ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarını bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz. Lütfen, siz şu an sadece sağlığınıza ve derslerinize odaklanın. En çok ihtiyacımız olan şey sağlık ve geleceğe dair tek güvencemiz sizlersiniz. Güzel bir gün diliyorum."

Yapılan açıklamada da belirtildiği üzere İlk-ortaokul öğrencilerinin karne notu ders etkinliği katılım puanı üzerinden olacak. Lise öğrencilerinin birinci dönem notları ikinci dönem yapılacak olan yüz yüze sınavlarla belirlenecek.

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