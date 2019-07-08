Yüzde 100 Yerli MMOFPS Oyunu Tactic Force'un Ön Kayıt Tarihi Belli Oldu

Unreal Engine 4 oyun motoruyla geliştirilen yerli MMOFPS oyunu Tactic Force’un ön kayıtları 13 Temmuz’da açılıyor.

Yüzde 100 Türk yapımı çok oyunculu çevrimiçi birinci şahıs nişancı oyunu Tactic Force hakkındaki detaylar yavaş yavaş netleşmeye başladı.

Geçtiğimiz hafta minimum ve önerilen sistem gereksinimleri paylaşılan oyun için erken erişim kayıtları 13 Temmuz’da açılıyor.

Tactic Force’un arkasındaki stüdyo olan Hes Games, kayıtların alınmasından kısa bir süre sonra oyunun erken erişim açılış tarihinin de paylaşılacağını belirtti.

Türkiye ve MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) bölgesinde Unreal Engine 4 ile geliştirilen tek ve en gelişmiş MMOFPS oyunu olan Tactic Force, Kervansaray, Peribacaları, İzmir Agora, Mersin Limanı gibi Türkiye’de bulunan haritaların yanında Fort Boyard, Petrol Platformu gibi yurtdışında gerçek yerlerden esinlenerek yapılan pek çok özgün haritaya sahip olacak.

Oyuncular, 13 Temmuz 2019’da saat 12:00’de bağlantıdaki site üzerinden oyuna erken erişim kaydı yaptırabilecekler.

Tactic Force oyununun minimum ve önerilen sistem gereksinimleri şu şekilde:

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-Bit Win7, Win 8.1, Win10

Ekran Kartı: AMD R7 240 / Nvidia GeForce GT 730

İşlemci: AMD FX 6300 / İntel Core İ3-2100

Bellek: 4 GB

Depolama: 10 GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri