Yüzde 91,24 Ekran Kasa Oranıyla Hayret Ettiren Vivo NEX Tanıtıldı!

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, Pekin’de düzenlediği etkinlikle Vivo NEX adını verdiği yeni amiral gemisi cihazını duyurdu. Yüzde 91,24 gibi inanılması güç bir ekran kasa oranı sunan telefon, gövdesine gizlenmiş kamerasıyla oldukça fütürist bir tasarıma sahip.

Şimdiye kadar görmeye pek de alışık olmadığımız tasarım anlayışıyla karşımıza çıkan Vivo, Samsung ve Apple gibi büyük akıllı telefon üreticilerini kıskandıracak hamlelere imza atıyor.

Öyle ki Çin merkezli şirket, Vivo NEX adındaki yeni akıllı telefonu ile sektördeki kartların yeniden karılmasına neden olabilir. İşte Vivo NEX’in özellikleri ve fiyatı ile ilgili detaylar.

Vivo NEX Özellikleri

Yüzde 91,24 ile şu ana kadar görüp görebileceğiniz en yüksek ekran kasa oranına sahip akıllı telefon olan Vivo NEX, 8.59 inç FHD + Super AMOLED ekranıyla 2160×1080 piksel çözünürlük sunuyor.

Çerçevesiz ekranından kesinlikle taviz vermeyen NEX, diğer akıllı telefonların aksine herhangi bir ahizeye sahip değil. Bunun yerine sesi ileten Screen SoundCasting Acoustic teknolojisi kullanılmış. Synaptics Clear ID teknolojisine sahip olan Vivo NEX ekranının alt yarısı, tamamen parmak izi okuyucusu olarak çalışıyor. Yani kullanıcılar diğer akıllı telefonlarda olduğu gibi parmaklarını tek bir noktaya değil, ekranın alt tarafında herhangi bir yere koyabilecek.

NEX, açılır kapanır kamerasıyla da bir hayli dikkat çekiyor. Gövdeye gizlenmiş 8 megapiksellik bir selfie kamerasına sahip olan akıllı telefon her haliyle fütürist bir cihaz. Tabii bu tarz bir kameranın gün içinde sürekli açılıp kapanması zamanla mekanİzmanın aşınmasına ve yıpramasına yol açabilir. Yine de oldukça şık göründüğünü belirtelim.

iPhone X ile başlayan arka kameranın yatay konumlandırılma modasına Vivo NEX de uyuyor. Akıllı telefon 12MP + 5MP olmak üzerine çift kamera sistemine ev sahipliği yapıyor.

Donanım tarafında da bir hayli etkileyici olan telefon, gücünü Qualcomm imzalı Snapdragon 845 işlemcisinden alıyor. 8GB RAM ve 128GB dahili hafızası bulunan NEX, grafik tarafında ise Adreno 630’u kullanıyor.

Pil konusunda da oldukça cömert olan telefon, 4000 mAh değerinde bir bataryaya sahip. Kutusundan Android 8.1 ile çıkacak olan Vivo NEX, Çin’de siyah ve kırmızı renk seçenekleriyle sunulacak. Şirket, cihazın fiyatıyla ilgili detayları ise henüz paylaşmadı.

Vivo NEX hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.