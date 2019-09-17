Yüzde 99,6 Ekran Oranına Sahip Vivo Nex 3 Duyuruldu

Akıllı telefon üreticileri ekranları çerçeveden arındırmak için pek çok yeni yöntem üzerinde çalışıyor. Vivo, yüzde 99,6 ekran/çerçeve oranına sahip modeli Nex 3'ü duyurdu.

Çinli Vivo, son zamanlarda önemli bir müşteri kitlesine ulaştı. Yenilikleri anlık olarak takip eden şirket, yüzde 99,6 oranında neredeyse tam çerçevesiz akıllı telefonunu duyurdu. Yaklaşık 7 inç boyutundaki Vivo Nex 3, 5G ve 4G seçenekleri ile satışa sunulacak. Bu noktada şirketin yeni ağ teknolojisine de ayak uydurduğunu söyleyebiliriz.

Gücünü Snapdragon 855 Plus işlemciden alan model, seçime bağlı olarak 8 GB ve 12 GB RAM varyasyonları ve 256 GB UFS 3.0 depolama ile gelecek. Son zamanlarda sıkça duymaya başladığımız şelale ekran ile gelen model, 6,89 inç boyutunda Full HD çözünürlükte POLED ekranla ile kutudan çıkacak. Büyük ekran ve yüksek performans ile oyuncuların da tercih edebileceği model, aşırı ısınmalara karşı özel olarak tasarlanmış buhar haznesi soğutma sistemine sahip.

Fiziksel tuşları üstünde barındırmayan Nex 3, sanal tuşlar yardımı ile kontrol ediliyor.

Arka tarafta üçlü kamera kurulumunun bulunduğu model, 64 MP çözünürlükte f/1.8 diyafram açıklığında ana kameraya sahip. Ayrıca geniş açılı ve teleskopik kameralara da sahip olan Nex 3, ön tarafta da 16 MP bir kamera içeriyor. Tabii tüm bunları yaparken iyi bir bataryaya da ihtiyacınız olacak. 4,500 mAh kapasitesindeki batarya, 44W hızlı şarj teknolojisi ile kısa süre içerisinde şarj edilebiliyor.

Yeni modelin fiyatlandırma ve çıkış tarihleri ile ilgili bilgiler şimdilik açıklanmadı. Ancak şirket, yeni modelin önümüzdeki aylarda Asya ve diğer pazarlarda satışa sunulacağını belirtti.