Yüzlerce Maserati Yangında Kül Oldu!

İtalya’nın liman kenti Savona, İtalyan otomotiv devi Maserati için oldukça önem bir liman. Maserati ürettiği lüks otomobilleri, bu limandan gemilere yükleyerek dünyanın farklı bölgelerindeki müşterilerine ulaştırıyor.

Bu hafta başında sıfır kilometre yüzlerce Maserati modeli sevkiyat öncesi limanda bekletiliyordu. Müşterilerine ulaştırılmak üzere gemilere yüklenmeyi bekleyen araçlar, Pazartesi günü ilginç bir şekilde aniden yanmaya başladı.

Yüzlerce lüks aracın yanmasıyla ortalığı metal yığınları ve yoğun duman kapladı. Kullanılamaz hale gelen araçlarla limanda adeta cehennem gibi bir gün yaşandı.

Yangının çıkış sebebinin tuzlu su olduğu belirtildi. Araçların akülerine giren tuzlu su nedeniyle, sabaha karşı araçların alev aldığı ifade edildi. Alevlerin etkisiyle patlayan akülerin, yangını daha da büyüttüğü bildirildi.

Yangından kullanılamaz hale gelen lüks Maserati modellerinin, Orta Doğu pazarındaki müşterilere gönderilmesi planlanıyordu ve araçların ücretleri çoktan ödenmişti. Ücretleri çoktan ödenmiş olduğu için Maserati’nin, mağdur duruma düşen müşterilerine yeniden ürettiği araçları göndermek zorunda kalacağı söyleniyor.