Yüzlerce Uygulama Kullanıcı Verilerini ABD'ye Satıyor!

The Wall Street'in yayımladığı rapor ile birlikte korkunç bir gerçek ortaya çıktı. Virginia merkezli Anomaly Six LLC isimli bir şirketin 500'den fazla uygulamaya özel bir takip kodu yerleştirdiği ve elde edilen kullanıcı verilerini ABD hükümetine sattığı ortaya çıktı. Anomaly Six LLC, özel takip kodunun hangi uygulamalara eklendiğini açıklamadı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çinli uygulamaların Çin hükümetine veri sızdırdığını iddia ediyordu hatta bunu sebep göstererek TikTok ve WeChat'i ABD'de yasaklayacağını söylemişti. The Wall Street tarafından yayımlanan rapora göre Amerika Birleşik Devletleri'nin vatandaşlarını izlediği ortaya çıktı. Veriler anonim olarak toplandığı için bu olayın tamamen yasal olduğu belirtildi.

500'den Fazla Uygulama Kullanıcı Verilerini ABD Hükümetine Satıyor

Virginia merkezli Anomaly Six LLC, mobil uygulama geliştiricilerine kendi geliştirdiği özel takip kodunu uygulamalarına dahil etmeleri için ödeme yapıyor. Özel takip kodu yerleştirilen uygulamalar, verileri Anomaly Six LLC şirketine gönderiyor. Anomaly Six LLC şirketi de verileri Amerika Birleşik Devletleri hükümetine satıyor.

Verileri topladığını kabul eden Anomaly Six LLC şirketi, hangi uygulamalarda özel takip kodunun yer aldığını söylemedi. Verilerin anonim olarak toplandığı ve ticari bir amaç taşımadığı için yasal olduğu belirtiliyor. Bu, kullanıcılardan habersiz olarak verilerin toplandığı gerçeğini değiştirmiyor.

Verilerin anonim olarak toplandığı söylense dahi insanların endişelenmesi için birkaç neden bulunuyor. The Wall Street'te yer alan raporda cihazın kime ait olduğunu bulmak için bu tür "anonim" verilerin kullanılabileceği birkaç yol olduğu belirtildi. Yani kullanıcılar, bu tür veriler kullanılarak izlenebilir.