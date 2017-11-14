Yüzüklerin Efendisi Dizisi İçin İmzalar Atıldı

Kısa bir süre önce söylentileri internete düşen Yüzüklerin Efendisi dizisi nihayet resmiyet kazandı. Amazon, Lord of the Rings eserlerinin televizyon yayın haklarını satın aldığını ve gerekli imzaların atıldığını açıklayarak Yüzüklerin Efendisi dizisinin müjdesini verdi.

Amazon'un paylaştığı bilgilere göre Amazon Prime video servisine özel olarak hazırlanacak dizi, birden fazla sezonluk bir yapım olacak. Ayrıca yapılan anlaşma gereği Amazon, Tolkien'in eserleri temel alınarak hazırlanacak yan serilerin de haklarına sahip olacak. Bu da Yüzüklerin Efendisi dizisi haricinde, Orta Dünya üzerinde geçen alternatif diziler görebileceğimiz anlamına geliyor.

Yüzüklerin Efendisi dizisinin hikayesi ile ilgili bir bilgi de paylaşılmakta. Amazon'dan alınan bilgilere göre dizi, Yüzüklerin Efendisi kitap üçlemesinin ilk bölümü olan Yüzük Kardeşliği'nden önce geçen olayları konu alacak. Yani Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmlerindeki hikayeler yerine yeni bir hikaye ile karşılaşacağız. Dizinin ne zaman yayına gireceği ise henüz belli değil.

Yüzüklerin Efendisi dizisinin olası senaryoları elf, cüce ve insan ittifakı ile Sauron'a karşı gerçekleştirilen Yüzük Savaşı, güç yüzüklerinin oluşturuluşu ve Orta Dünya ırklarını kontrolden çıkarmaları, Gollum'un hikayesi gibi senaryolar olabilir.

Dizi sektörü günümüzde ciddi bir konumda. Game of Thrones gibi seriler, beyaz perdede gösterime giren önemli filmlerin gişe hasılatlarından çok daha fazla gelir getirirken, daha fazla izleyiciye ulaşıyor. Yüzüklerin Efendisi dizisinin de izleyici sıkıntısı yaşamayacağını söyleyebiliriz. Umarız Tolkien'in kemiklerini sızlatacak kalitesiz ve yüzeysel bir yapımla karşılaşmayız.